Росіяни хочуть збудувати місто поблизу Генічеська

"Володимиром путіним було прийнято рішення про будівництво на Арабатській Стрілці нового "урядового кварталу" та невеликого міста. Це буде ще одне нове абсолютно місто. Зараз уже йдуть проєктні роботи. Маховик швидко крутиться. Для молоді, я гадаю, це дуже важливо. І місце для роботи буде, і місце для відпочинку буде. Все буде поряд і близько", - йдеться у заяві.