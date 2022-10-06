Росіяни хотіли завербувати полонених "азовців" - начштабу полку "Азов"

Після того, як українські бійці вийшли з "Азовсталі", росіяни хотіли завербувати полк "Азов". Про це повідомив під час пресконференції начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич.
Але "азовці" мали одностайну думку, що вороги саме росіяни, що полк "Азов" - це українські військові та їхня Батьківщина - Україна, пояснив Кротевич. Тож після такої відповіді пропозиції про співпрацю припинилися.
За словами Кротевича, перші чотири дні він перебував у Оленівці.
За словами Кротевича, перші чотири дні він перебував у Оленівці.
Він також розповів про анонсоване окупантами “судилище” у Маріуполі.
Також Кротевич розповів, що весь офіцерський склад, що вийшов з полону, активно співпрацює з координаційним штабом зі звільнення полонених.
"Тавр" зазначив, що другого віктора медведчука Україна не має, втім, "Азов" має ідею щодо того, який обмінний фонд має бути для повернення полонених захисників.
Під час виходу з "Азовсталі" командир полку Денис Прокопенко мав зв'язок із президентом Володимиром Зеленським та генералом Валерієм Залужним, а також зв'язок із керівником ГУР Кирилом Будановим.
Він додав, що при виході з "Азовсталі" представники Червоного Хреста давали слово, що громадяни потраплять на територію, підконтрольну Україні, втім, цього не сталося.
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