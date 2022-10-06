Росіяни хотіли завербувати полонених "азовців" - начштабу полку "Азов"

15:51 06 жовтня Київ, Україна

Після того, як українські бійці вийшли з "Азовсталі" , росіяни хотіли завербувати полк "Азов". Про це повідомив під час пресконференції начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич.

“Ми коли вийшли, вони хотіли завербувати “Азов” як підрозділ. Тим, що, хлопці, ви добре воюєте і давайте разом знищувати "Захід та США", - розповів Кротевич.

Але "азовці" мали одностайну думку, що вороги саме росіяни, що полк "Азов" - це українські військові та їхня Батьківщина - Україна, пояснив Кротевич. Тож після такої відповіді пропозиції про співпрацю припинилися.



За словами Кротевича, перші чотири дні він перебував у Оленівці.

“На 5-й день нас поставили перед фактом, що ми їдемо. Куди, звісно, не сказали. Зараз я розумію, що це була москва", – розповів військовий.

Він також розповів про анонсоване окупантами “судилище” у Маріуполі.

“На деяких людей триває фізичний та психологічний тиск щодо трибуналу, наприклад, на нас був психологічний тиск, але тільки після повернення я дізнався, що мене заочно судили в росії, у мене навіть був адвокат. Наразі ми опитуємо всіх хлопців”, - сказав Кротевич.

Також Кротевич розповів, що весь офіцерський склад, що вийшов з полону, активно співпрацює з координаційним штабом зі звільнення полонених.

"За нашими списками загиблих у Оленівці 41 особа, але ми не всіх опитали. Списки збираються", - зазначив він.

"Тавр" зазначив, що другого віктора медведчука Україна не має, втім, "Азов" має ідею щодо того, який обмінний фонд має бути для повернення полонених захисників.

"Це моя особиста думка, це був політичний обмін медведчука. Другого медведчука в нас поки що немає, але є цікава ідея щодо того, щоб набрати обмінний фонд для отримання наших полонених і я сподіваюся, що представники влади нас вислухають", - додав він.

Під час виходу з "Азовсталі" командир полку Денис Прокопенко мав зв'язок із президентом Володимиром Зеленським та генералом Валерієм Залужним, а також зв'язок із керівником ГУР Кирилом Будановим.

"Нам було дуже важко ухвалити це рішення, але на той момент 600 було поранено і 300 з них гнили, вони гинули повільно", - зазначив Кротевич.

Він додав, що при виході з "Азовсталі" представники Червоного Хреста давали слово, що громадяни потраплять на територію, підконтрольну Україні, втім, цього не сталося.