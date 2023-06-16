Росіяни формують спецгрупи з мешканців окупованих територій України

Російські громадяни прагнуть організувати спеціальні угруповання з місцевих жителів росії та тимчасово окупованих територій України.
У безпосередній близькості від населених пунктів Рогово та Можниківка в Луганській області було створено кілька спеціальних таборів, до яких прибувають під охороною з росії загони вербованих ув'язнених та заарештованих мешканців з окупованих українських територій.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у каналі Telegram.
Вона повідомила: "До кінця травня очікується збільшення чисельності таборів із прибуттям ще двох партій ув'язнених з росії, головним чином засуджених за особливо жорстокі вбивства".
За словами Маляр, на цей момент у цих таборах перебуває понад 800 людей. З ними проводяться інтенсивні тренування, які планується завершити протягом місяця.
У безпосередній близькості від населених пунктів Рогово та Можниківка в Луганській області було створено кілька спеціальних таборів, до яких прибувають під охороною з росії загони вербованих ув'язнених та заарештованих мешканців з окупованих українських територій.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у каналі Telegram.
Вона повідомила: "До кінця травня очікується збільшення чисельності таборів із прибуттям ще двох партій ув'язнених з росії, головним чином засуджених за особливо жорстокі вбивства".
За словами Маляр, на цей момент у цих таборах перебуває понад 800 людей. З ними проводяться інтенсивні тренування, які планується завершити протягом місяця.
Крім того, Маляр розповіла, що російські загарбники в окремих населених пунктах на тимчасово окупованій території України проводять спеціальні операції та затримують місцевих жителів.
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