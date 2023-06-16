Росіяни формують спецгрупи з мешканців окупованих територій України

16:16 18 травня Київ, Україна

Російські громадяни прагнуть організувати спеціальні угруповання з місцевих жителів росії та тимчасово окупованих територій України.



У безпосередній близькості від населених пунктів Рогово та Можниківка в Луганській області було створено кілька спеціальних таборів, до яких прибувають під охороною з росії загони вербованих ув'язнених та заарештованих мешканців з окупованих українських територій.



Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у каналі Telegram.



Вона повідомила: "До кінця травня очікується збільшення чисельності таборів із прибуттям ще двох партій ув'язнених з росії, головним чином засуджених за особливо жорстокі вбивства".



За словами Маляр, на цей момент у цих таборах перебуває понад 800 людей. З ними проводяться інтенсивні тренування, які планується завершити протягом місяця.

"Після проходження курсу бойової підготовки ув'язненим буде запропоновано укладання контрактів, в яких передбачена їхня обов'язкова участь у бойових діях на тимчасово окупованій території України", - додала заступниця міністра оборони.

Крім того, Маляр розповіла, що російські загарбники в окремих населених пунктах на тимчасово окупованій території України проводять спеціальні операції та затримують місцевих жителів.