Росіянам загрожує термін за заклики повернути Крим Україні

18:30 08 грудня Київ, Україна

Глава Російської Федерації Володимир Путін підписав закон , згідно з яким за заклики проти територіальної цілісності РФ першого разу загрожує адмінштраф, а за повторне порушення протягом року - тюремний термін.

Про це повідомляє "Комерсант".



Зміни вносяться в КК і статті 30 і 31 КПК Росії. Тепер екстремізмом вважається не тільки порушення територіальної цілісності Росії, але і заклики до цього. За публічні заклики, висловлені вперше, загрожує адміністративний штраф; за повторне порушення протягом року передбачена кримінальна відповідальність. Штраф становитиме від 200 тис. рублів (2715 доларів) до 400 тис. руб. (5400 доларів).



За публічні заклики проти територіальної цілісності, висловлені вперше, загрожує адміністративний штраф в розмірі від 200 тис. рублів (2715 доларів) до 400 тис. руб. ($5400) і збережеться можливість позбавлення волі на строк до чотирьох років. За повторне порушення протягом року передбачено позбавлення волі на строк від шести до десяти років.



Варто відзначити, що після того, як в Конституції РФ були внесені поправки, там в тому числі з'явився пункт про те, що «дії, спрямовані на відчуження частини території Російської Федерації, а також заклики до таких дій не допускаються».



У самій Росії тоді пояснили, що це потрібно для того, щоб зробити неконституційними будь-які законопроєкти, пов'язані з поверненням Криму Україні.