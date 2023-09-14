Росіян масово "працевлаштовують" на окупованих територіях України

12:32 14 вересня Київ, Україна

У росії спостерігається зростання бізнесу з працевлаштування громадян на окупованих територіях, де кошти вкладаються через рекрутингові агенції, які діють від імені невідомих замовників.



Цей висновок випливає з розслідування російських ЗМІ, які вивчали питання про зростання трудової міграції, особливо в Центральному федеральному окрузі, Сибіру та на півдні росії.



Офіційно цю проблему на державному рівні поки що не визнано. Наприклад, у Росстаті повідомили, що не мають статистики про зайнятість на окупованих територіях. Незважаючи на це, ЗМІ вказують, що окуповані регіони зобов'язані надавати статистичні дані, включаючи інформацію про чисельність робочої сили та заробітну плату.



Проте, Банк росії у своїй доповіді "Регіональна економіка" виявив збільшення трудової міграції на окуповані території, ґрунтуючись на опитуванні підприємств. Кількість опитаних компаній не уточнюється у доповіді, але це привернуло увагу російського видання.



Дослідження, проведене виданням, також охопило рекрутинговий сайт HeadHunter, де було виявлено сотні вакансій, що пропонують роботу в містах, які розташовані на кордоні з Україною, таких як Ростов-на-Дону та Таганрог. Однак, при найближчому розгляді тексту вакансій, зрозуміло, що "робота вестиметься переважно на об'єктах Маріуполя, Бердянська" та в інших окупованих містах.



Цікаво, що "роботодавці" готові вкладати значні суми в цей бізнес, пропонуючи зарплати, які суттєво перевищують середні рівні оплати праці в російських регіонах. Наприклад, при середніх заробітках по росії у червні у розмірі 76 604 рублі, в окупованих регіонах пропонують зарплати у розмірі 180 000 рублів на місяць.



Проте рівень інвестицій в окуповані території, мабуть, не відповідає потребам місцевої економіки. Можна зробити висновок, ґрунтуючись на заявах про дефіцит робочої сили у цих регіонах.



Подібні дії також вказують на експлуатацію ресурсів із окупованих територій, оскільки росіяни привозять водіїв, вантажників, робітників для сільського господарства та будівництва, а також гірників для роботи у гірничій промисловості.