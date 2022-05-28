Росія прагне крові: полонених героїв Азовсталі можуть страчувати

10:40 28 травня Київ, Україна

Назавжди Маріуполь та завод Азовсталь залишаться величезною раною у душі українців. Коли з Азовсталі почали виходити бійці, які стали символом героїзму та незламності, Україна та росія використовували різні формулювання. Українська влада говорила про евакуацію та обмін, окупанти - про здачу в полон. Зараз у керівництві Росії обговорюється їхня страта.

Говорячи про евакуацію частини мирних жителів Маріуполя, а також вихід громадянських та військових з території заводу Азовсталь, президент України Володимир Зеленський назвав це єдиним позитивним моментом переговорів із росією. Виступаючи у Давосі, український президент також говорив про готовність до обміну полоненими та закликав міжнародних союзників натиснути на кремль у цьому питанні.

При цьому 25 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що обговорення обміну полоненими між москвою та Києвом буде можливим лише після суду над українськими військовослужбовцями. Очевидно, він так прокоментував слова генпрокурора України Ірини Венедиктової, яка не виключила обміну Вадима Шишімаріна - першого російського військовослужбовця, засудженого в Україні за військові злочини.

У Держдумі ж Росії порушили питання про те, щоб заборонити проводити обмін за участю військових, що здалися, з Азовсталі.. Депутат Анатолій Вассерман запропонував "ухвалити постанову або навіть закон, який забороняє обмін будь-кого з нацистських злочинців".

Його підтримав спікер палати В'ячеслав Володін, заявивши, що "нацистські злочинці не повинні підлягати обміну" і йдеться про "військових злочинців", які мають постати перед судом. А скандальний депутат Леонід Слуцький, який входить до переговорної делегації росії, запропонував і зовсім "зробити виняток із мораторію на застосування смертної кари в росії". У схожому ключі висловився і російський сенатор Андрій Клішас, який закликав судити "неонацистів з Азова" до "ЛДНР", де мораторій на страту не діє.

Крім того, Генпрокуратура Росії попросила російський Верховний суд визнати Азов терористичною організацією та заборонити її діяльність у Росії.. 25 травня стало відомо, що суд відклав розгляд цього позову на кінець червня.

За даними Міноборони Росії, у полоні перебувають майже 2,5 тисячі українських військових. Тобто це буде велика пропагандистська вистава", - сказав експерт.

"Якісь процеси відбуватимуться на території Росії для того, щоб показати, що Росія денацифікувала Україну", - додав він.

Російський політичний аналітик Станіслав Бєлковський звертає увагу, що громадська думка в Росії активно нагнітається в напрямку страти бійців з Азовсталі "демонстративною перемогою над сучасним нацизмом, з точки зору кремля".

На його думку, є ймовірність, що це "кремлівська гра". "З тим, щоб путіну у вирішальний момент проявити милосердя і стати добрішим, ніж увесь його народ, єдиним європейцем у росії, з яким тим самим Захід може все ще мати справу, і, так би мовити, помилувати бійців, віддати їх на обмін", – сказав Бєлковський.

Бійці з Азовсталі будуть використані путінським режимом для пропагандистської картинки, оскільки жодних інших практичних перемог в Україні окупанти не мають, вважає Бєловський.