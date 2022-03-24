Росія заявляє, що застосує ядерну зброю, «якщо її спровокують»

09:01 24 березня Київ, Україна

Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський в інтерв'ю для Sky News в черговий раз озвучив шаблони російської пропаганди. Ключовою темою обговорення була війна в Україні та можливість використання ядерної зброї.

Полянський заявив, що Росія зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну спровокує НАТО

«Погрожувати Росії та намагатися втручатися не варто. Коли ви маєте справу з ядерною державою, звичайно, ви маєте прорахувати всі можливі наслідки вашої поведінки», - сказав Полянський.

Тим часом всі звинувачення російського уряду у військових злочинах проти України Полянський відкидає. На його думку, всі відео та фотоматеріали, зроблені у розбитих армією РФ українських містах, є фейком.

Після того, як журналіст показав дипломату фотографії, зроблені журналістами Associated Press у Маріуполі, він відмовився визнати відповідальність Росії. Натомість заявив, що Україна сама атакує власні міста.

"Вони не були мішенню", - сказав Дмитро Полянський. "Ми з самого початку говорили, що наші військові не загрожують мирному населенню України".

Подібні висловлювання та "дикі" заяви про фейкові новини російських дипломатів все більше ізолюють їх і Росію від цивілізованого світу.