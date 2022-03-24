Росія заявляє, що застосує ядерну зброю, «якщо її спровокують»

Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський в інтерв'ю для Sky News в черговий раз озвучив шаблони російської пропаганди. Ключовою темою обговорення була війна в Україні та можливість використання ядерної зброї.
Полянський заявив, що Росія зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну спровокує НАТО.
Тим часом всі звинувачення російського уряду у військових злочинах проти України Полянський відкидає. На його думку, всі відео та фотоматеріали, зроблені у розбитих армією РФ українських містах, є фейком.
Після того, як журналіст показав дипломату фотографії, зроблені журналістами Associated Press у Маріуполі, він відмовився визнати відповідальність Росії. Натомість заявив, що Україна сама атакує власні міста.
Подібні висловлювання та "дикі" заяви про фейкові новини російських дипломатів все більше ізолюють їх і Росію від цивілізованого світу.
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