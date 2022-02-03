Росія заявляє, що не відступить перед загрозами санкцій США

Посольство Росії у Вашингтоні заявило у вівторок, що Москва не відступить перед загрозою санкцій США щодо України, напередодні телефонної розмови між високопоставленими американськими та російськими дипломатами.
"Ми не збираємося відступати і стояти по стійці смирно, прислухаючись до загроз санкцій США", - йдеться у повідомленні посольства у Facebook, додавши, що саме "Вашингтон, а не Москва породжує напруженість".
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та держсекретар США Ентоні Блінкен проведуть нові телефонні переговори щодо України у вівторок.
Напередодні переговорів Блінкена та Лаврова Москва направила до Вашингтона листа з викладом своєї позиції щодо України.
"Ми не збираємося відступати і стояти по стійці смирно, прислухаючись до загроз санкцій США", - йдеться у повідомленні посольства у Facebook, додавши, що саме "Вашингтон, а не Москва породжує напруженість".
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та держсекретар США Ентоні Блінкен проведуть нові телефонні переговори щодо України у вівторок.
Напередодні переговорів Блінкена та Лаврова Москва направила до Вашингтона листа з викладом своєї позиції щодо України.
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