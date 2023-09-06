Росія завезла на окуповану територію Запорізької області 1500 бурятів

09:48 26 серпня Київ, Україна

Важко оцінити військове вміння бурятського війська, але очевидно, що без допомоги бурятів російська армія не може стримати натиск контрнаступу ЗСУ. А може, бурятів не так шкода за "негативного наступу"? Як повідомив 26 серпня Генеральний штаб, на тимчасово окуповану частину Запорізької області прибули 1500 військових із Бурятії.

"Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати у цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи цивільне населення як живий щит", - наголосило військове командування.

Зазначається, що 23 серпня до населеного пункту Осипенко прибули близько 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності.. Їх незаконно розквартирували у цивільних будинках із місцевими жителями та на території лікарні.

Раніше повідомлялося, що окупанти активізували роботу з вербування населення на тимчасово захоплених територіях України у війська росії.