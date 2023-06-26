Росія завершила підготовку теракту на ЗАЕС - Буданов

06:43 26 червня Київ, Україна





Про це в інтерв'ю британському виданню The New Statement заявив керівник



Зокрема, розвідник розповів, що росія замінувала ставок-охолоджувач станції, наголосивши, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитися за період від 10 години до 14 днів. Крім того, аварію на ЗАЕС може спричинити підвищення окупантами напруги на лініях електропостачання до станції, вважає керівник військової розвідки. Російські війська завершили підготовку до підриву Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), розмістивши техніку з вибухівкою у 4 із 6 енергоблоків станції.Про це в інтерв'ю британському виданню The New Statement заявив керівник ГУР Кирило Буданов Зокрема, розвідник розповів, що росія замінувала ставок-охолоджувач станції, наголосивши, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитися за період від 10 години до 14 днів. Крім того, аварію на ЗАЕС може спричинити підвищення окупантами напруги на лініях електропостачання до станції, вважає керівник військової розвідки.

"(План теракту на ЗАЕС — ред.) повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби", ― заявив Буданов.

За його даними, також окупанти розмістили техніку, начинену вибухівкою, поблизу 4 з 6 енергоблоків станції.

"Ситуація ніколи не була такою важкою, як зараз", - наголосив Кирило Буданов.

Він вважає, що російське керівництво може зважитися на підрив ЗАЕС, якщо війська росії будуть витіснені з лівого берега Дніпра. Також ворог розглядає варіант атаки на станцію як "превентивний захід" для зупинення контрнаступу України.