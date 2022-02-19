Росія змушує Захід гадати про свої наміри щодо України

09:21 16 лютий Київ, Україна

Росія заявляє, що виводить частину своїх сил із районів, близьких до кордону з Україною, після завершення військових навчань, висміюючи західні спецслужби за те, що вони назвали 16 лютого датою початку російського вторгнення в Україну.



А президент України Володимир Зеленський та його помічники кажуть, що дипломатія перемагає.

«Нам і нашим союзникам вдалося запобігти подальшій ескалації з боку Росії. Дипломатія продовжує працювати», — написав у Твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коли з'явилися новини про часткове виведення російських військ.





Отже, війні запобігли? Чи це фінт?



Росія заперечує, що планувала новий напад на Україну та звинуватила західних лідерів у розпалюванні «істерії». Підконтрольні Кремлю ЗМІ повідомляли внутрішній російській аудиторії, що Хоча Кулеба попередив: «У нас в Україні є правило: ми не віримо у те, що чуємо, ми віримо тому, що бачимо. Якщо за цими заявами буде реальний відхід, ми повіримо в початок реальної деескалації».Росія заперечує, що планувала новий напад на Україну та звинуватила західних лідерів у розпалюванні «істерії». Підконтрольні Кремлю ЗМІ повідомляли внутрішній російській аудиторії, що НАТО розпалює паніку.

«16 лютого 2022 року увійде в історію як день, коли провалилася західна військова пропаганда. Вони були принижені та розгромлені без жодного пострілу», - заявила в соціальних мережах офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Але є й інші можливі інтерпретації оголошення про часткове виведення військ, кажуть західні лідери та офіційні особи. Вітаючи розмови про деескалацію, вони побоюються, що це лише продовження кремлівської стратегії ведення гібридної війни, частина зусиль якої спрямовані на те, щоб вводити супротивників в оману, змушуючи робити виснажливі здогади про наміри Росії.





Обережний оптимізм



Незважаючи на те, що Міністерство оборони Росії опублікувало відео танків, бойових машин піхоти та самохідних артилерійських установок, що завантажуються в потяги, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ознак виведення військ поки не видно, хоча й висловив помірний оптимізм.



Британець Борис Джонсон також обережно відреагував на заяву Росії.



За його словами, є ознаки «дипломатичного відкриття» для розв'язання української кризи, але є й «змішані сигнали». Джонсон додав, що «розвіддані, які ми спостерігаємо сьогодні, все ще не обнадіюють», пославшись на будівництво російських польових шпиталів неподалік кордону з Україною в Білорусі.



Це може бути витлумачено лише як «підготовка до вторгнення», заявив британський лідер телерадіомовникам після зустрічі з найвищими посадовими особами Міністерства оборони та розвідки. "Я думаю, що всі повинні побачити програму деескалації".

«Ми думаємо, що є шлях для дипломатії, ми побачили деякі позитивні ознаки у розмовах між паном Ушаковим (радником Путіна із зовнішньої політики) та його американським колегою, між Сергієм Лавровим (міністром закордонних справ Росії) та іншими », – додав Джонсон.

Незалежні військові спостерігачі також утримуються від оцінки передбачуваного виведення російських військ. Група розвідки конфліктів (CIT), група незалежних російських дослідників, заявляє, що спостерігала лише за пересуваннями військових у бік України, а не від неї.



Крім того, українська влада повідомила у вівторок про атаку як на ПриватБанк (найбільший банк в Україні), так і на державний банк Ощадбанк, крім того, постраждав і сайт Міноборони.



Дипломатія



Драма вівторка розігралася на тлі подальших дипломатичних переговорів у Москві, де канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з президентом Путіним після того, як у понеділок провів переговори у Києві із Зеленським.



У Києві Шольц заявив, що питання членства України в НАТО «практично не стоїть на порядку денному». Ключова вимога Росії полягає в тому, щоб НАТО ніколи не приймала Україну в члени, що НАТО не хоче робити, оскільки це порушить традиційну політику відкритих дверей західного альянсу. Зеленський також припустив, що хоча Україна все ще хоче приєднатися, членство в НАТО може бути не більш ніж «мрією».



Чи було цих зауважень достатньо, щоб спровокувати оголошення про частковий вихід?

Поки в Києві розгорталися переговори між канцлером Німеччини та лідером України, Кремль зняв на відео Путіна, який розмовляє зі своїм міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, який закликав його продовжувати дипломатію, припускаючи, що є шанс на успіх і деякі вимоги Росії можуть бути задоволені.



Українські офіційні особи давно підозрюють, що стратегія Путіна більше спрямована на те, щоб виснажити Захід, а не на азартні ігри, розпочавши вторгнення в Україну, яке, ймовірно, втягне Росію у затяжну війну. Зеленський та його помічники були набагато обережнішими у прогнозуванні вторгнення.



Марек Менкішак із Центру східних досліджень, державного аналітичного центру у Варшаві, погоджується з точкою зору Києва.