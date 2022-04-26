Росія заплямила ООН, зловживаючи своїм правом вето - США

21:30 26 квітня Київ, Україна

Сполучені Штати засудили численні вето Росії у Раді Безпеки ООН у вівторок, заявивши, що вони «надзвичайно стурбовані тим, що Росія зловживає своїм правом вето протягом останнього десятиліття».

Річард Міллс-молодший, заступник постпреду США в ООН, назвав історію вето Росії «довгим та ганебним списком».



Сполучені Штати, Росія, Китай, Франція та Великобританія є п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН (також званою «п'ятіркою лідерів»), і всі п'ять країн мають право вето.

«Вето не було задумане як карт-бланш для безкарності. Це не призначалося для автоматичного захисту від відповідальності назавжди. росія принизила роль і репутацію Ради Безпеки ООН... і заплямила ООН загалом», - сказав Міллс у вівторок.

За словами Міллса, росія наклала вето:

Резолюції про притягнення до відповідальності в Сирії, зокрема резолюції, які продовжили б мандат механізму спільного розслідування з хімічної зброї

Резолюція про передачу ситуації у Сирії до Міжнародного кримінального суду

Резолюція, яка започаткувала б кримінальний трибунал за фактом збиття рейсу МН 17 над Україною

Резолюція, коли Росія намагалася незаконно анексувати Крим

Резолюція Ради Безпеки, яка засуджує її агресію проти України, ухвалює, що застосування сили має бути припинено, та ухвалює вивести всі російські війська від міжнародно визнаних кордонів України.

У зв'язку з чим Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від п'яти постійних членів Ради Безпеки обґрунтувати використання права вето при намірі його застосувати.



За рішення проголосували всі 193 члени Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.



Згідно з документом, ГА ООН збереться протягом 10 днів, якщо один із постійних членів Ради безпеки заблокує будь-яку резолюцію.. Відповідна країна має надати Генасамблеї роз'яснення щодо причин використання права вето.

Геннадій Кузьмін, заступник постпреду Росії в ООН, заявивши, що вони «категорично відкидають» підхід, який використовується у ухваленій резолюції про вето.

«Право вето для постійних членів Ради Безпеки є наріжним каменем архітектури Організації Об'єднаних Націй. Без нього Рада Безпеки перетворилася б на штампуючий орган, який штампує сумнівні рішення, що нав'язуються номінальною більшістю, вважає Кузьмін. Рішення, яке було прийняте сьогодні, хоч і має дуже гарне впакування, — це, безумовно, спроба створити інструмент тиску на постійних членів Ради Безпеки.. І це підхід, який ми категорично відкидаємо», – заявив Кузьмін.

Радник Постійного представництва України при ООН Сергій Дворник заявив у вівторок, що члени «п'ятірки» мають виняткові повноваження, надані ним, і що Росія зловжила цими повноваженнями.

«Нагадаю, що практично кожен проект резолюції в Раді безпеки щодо російської агресії проти України був заблокований. Це сталося через зловживання правом вето з боку російської федерації. Кожне вето щодо злочинів проти людяності, військових злочинів та геноциду – це прояв крайньої зневаги до тих, хто загинув і поранений, а також до тих, кого можна було б вбити – зокрема, вбити, бо Росія розглядає їхнє вето як зелений. світло для таких злочинів», - продовжив він.