Росія запросила засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з "ударами Києва по Запорізькій АЕС"

11:19 10 серпня Київ, Україна

Росія продовжує жити у паралельній реальності, підтвердженням цього став запит російської сторони на проведення засідання Ради безпеки ООН "у зв'язку з українськими атаками на Запорізьку АЕС".

З таким формулюванням з'явилося повідомлення у ТАРС.



Інформацію підтвердив перший заступник постійного представника росії при ООН Дмитро Полянський, котрий називає події на Запорізькій АЕС "українськими провокаціями".

"Підтверджую. Запитали засідання щодо українських обстрілів ЗАЕС. Ця тема заслуговує на розмову з колегами по РБ. Українські провокації не повинні ховатися від широкого загалу", - пише Полянський.

Повідомляється, що росія запросила участь генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі як доповідача на майбутньому засіданні.