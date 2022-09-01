Росія запросила засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з "ударами Києва по Запорізькій АЕС"
11:19 10 серпня Київ, Україна
Росія продовжує жити у паралельній реальності, підтвердженням цього став запит російської сторони на проведення засідання Ради безпеки ООН "у зв'язку з українськими атаками на Запорізьку АЕС".
З таким формулюванням з'явилося повідомлення у ТАРС.
Інформацію підтвердив перший заступник постійного представника росії при ООН Дмитро Полянський, котрий називає події на Запорізькій АЕС "українськими провокаціями".
"Підтверджую. Запитали засідання щодо українських обстрілів ЗАЕС. Ця тема заслуговує на розмову з колегами по РБ. Українські провокації не повинні ховатися від широкого загалу", - пише Полянський.
Повідомляється, що росія запросила участь генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі як доповідача на майбутньому засіданні.
"У березні цього року об'єкт було взято під контроль російськими силами. Зараз АЕС працює на 70% від повної потужності, оскільки на звільненій території Запорізької області існує надлишок електроенергії, що виробляється. У майбутньому планується налагодити її постачання до Криму". Збройні сили України неодноразово завдавали ударів по Запорізькій АЕС. Військово-цивільна адміністрація Енергодару повідомляла, що осколкові елементи реактивного снаряда, випущеного в ніч на 7 серпня, впали не далі 400 метрів від енергоблоку, що діє", - стверджують у ТАРС.
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