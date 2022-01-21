"Росія заплатить велику ціну, якщо нападе на Україну" - Байден

Глава США Джо Байден провів офіційну пресконференцію, присвячену першому року перебування на посаді. Основними темами бесіди з журналістами стали інфляція, пандемія COVID-19 та потенційне вторгнення Росії до України.
За словами американського лідера, у разі нападу, крім санкцій та тиску країн Заходу, на Москву також очікує сильна відповідь від України.
За словами американського лідера, у разі нападу, крім санкцій та тиску країн Заходу, на Москву також очікує сильна відповідь від України.
Байден також додав, що США чинитимуть економічний тиск на Москву: «Будуть тяжкі економічні наслідки. Наприклад, все, що стосується доларового номіналу. Якщо вони вторгнуться, вони заплатять велику ціну. Їхні банки не зможуть працювати з доларами.
Крім того, за словами Байдена, у разі наступу США та інші країни НАТО збільшать свою присутність у Східній Європі та країнах Балтії.
Крім того, за словами Байдена, у разі наступу США та інші країни НАТО збільшать свою присутність у Східній Європі та країнах Балтії.
Водночас Байден наголосив, що США не мають аналогічних зобов'язань перед Україною, яка не є членом альянсу: "Ми не маємо цього зобов'язання щодо України, хоча ми дуже стурбовані тим, що відбувається в Україні".
Відповідаючи на запитання журналістів, Байден заявив, що ймовірність нового наступу РФ на Україну висока.
Байден не впевнений, що Путін остаточно вирішив, що має намір робити.
Також Джо Байден пов'язав безрезультатність зустрічей США, НАТО та ОБСЄ з представниками РФ минулого тижня з непередбачуваністю рішень російського лідера.
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