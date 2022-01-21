"Росія заплатить велику ціну, якщо нападе на Україну" - Байден

08:51 21 січень Київ, Україна





За словами американського лідера, у разі нападу, крім санкцій та тиску країн Заходу, на Москву також очікує сильна відповідь від України. Глава США Джо Байден провів офіційну пресконференцію, присвячену першому року перебування на посаді. Основними темами бесіди з журналістами стали інфляція, пандемія COVID-19 та потенційне вторгнення Росії до України.За словами американського лідера, у разі нападу, крім санкцій та тиску країн Заходу, на Москву також очікує сильна відповідь від України.

“Я вже надіслав українцям складну оборонну техніку на суму понад 600 мільйонів доларів. Для росіян ціна наступу на Україну з погляду фізичних втрат може бути великою”, - заявив Байден.

Байден також додав, що США чинитимуть економічний тиск на Москву: «Будуть тяжкі економічні наслідки. Наприклад, все, що стосується доларового номіналу. Якщо вони вторгнуться, вони заплатять велику ціну. Їхні банки не зможуть працювати з доларами.



Крім того, за словами Байдена, у разі наступу США та інші країни НАТО збільшать свою присутність у Східній Європі та країнах Балтії.

"Ми збираємося збільшити присутність військ у Польщі, Румунії та інших державах, якщо Москва піде в наступ. Ми маємо священний обов'язок, закріплений статтею п'ятою, захищати ці країни. Тому що вони є членами НАТО”, - заявив американський президент.

Водночас Байден наголосив, що США не мають аналогічних зобов'язань перед Україною, яка не є членом альянсу: "Ми не маємо цього зобов'язання щодо України, хоча ми дуже стурбовані тим, що відбувається в Україні".



Відповідаючи на запитання журналістів, Байден заявив, що ймовірність нового наступу РФ на Україну висока.



Байден не впевнений, що Путін остаточно вирішив, що має намір робити.

«Єдине, в чому я впевнений, це рішення абсолютно, виключно і повністю є рішенням Путіна. Ніхто інший не прийме цього рішення. Ніхто інший не може вплинути на це рішення. Тільки він ухвалює таке рішення. І я припускаю, що воно може залежати від того, з якої ноги він стане з ліжка, прокидаючись із ранку”, - заявив глава США.

Також Джо Байден пов'язав безрезультатність зустрічей США, НАТО та ОБСЄ з представниками РФ минулого тижня з непередбачуваністю рішень російського лідера.