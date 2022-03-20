Росія замінувала шляхи від Босфору до Одеси та заявила, що це українські міни

РФ створила реальну небезпеку на морі, замінувавши рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси
Про це повідомив керівник проекту "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.
18 березня морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, що дрейфують у Чорному морі".
18 березня морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, що дрейфують у Чорному морі".
У попередженні, що підписане капітаном морського порту Сочі В'ячеславом Румянцевим йдеться про таке:
РФ також поширила Coastal Warning у системі NAVAREA.
Це попередження має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден у Чорному морі.. Воно вимагає негайного введення у Чорне море Постійної мінно-тральної групи НАТО!
Зауважимо, що дрейфуючі у штормовому міни підрахувати неможливо в принципі – це може зробити лише той, хто їх встановлював.
Це попередження має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден у Чорному морі.. Воно вимагає негайного введення у Чорне море Постійної мінно-тральної групи НАТО!
Зауважимо, що дрейфуючі у штормовому міни підрахувати неможливо в принципі – це може зробити лише той, хто їх встановлював.
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