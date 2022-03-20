Росія замінувала шляхи від Босфору до Одеси та заявила, що це українські міни

11:03 19 березня Київ, Україна

РФ створила реальну небезпеку на морі, замінувавши рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси

Про це повідомив керівник проекту "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.



18 березня морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, що дрейфують у Чорному морі".

У попередженні, що підписане капітаном морського порту Сочі В'ячеславом Румянцевим йдеться про таке:

"... Шановні керівники!

За інформацією, оголошеною ДС (гідрографічна служба - прим. BlackSeaNews) ЧФ у ПРИП №116, через штормові умови відірвано. Прохання дотримуватись особливої обережності при плаванні суден у південно-західній та північно-західній частинах Чорного моря через ймовірність підриву на дрейфуючих мінах.

Цю інформацію прошу довести до всіх судновласників та капітанів судів, які здійснюють свою діяльність і базуються в морському порту Сочі..."

РФ також поширила Coastal Warning у системі NAVAREA.



Це попередження має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден у Чорному морі.. Воно вимагає негайного введення у Чорне море Постійної мінно-тральної групи НАТО!



Зауважимо, що дрейфуючі у штормовому міни підрахувати неможливо в принципі – це може зробити лише той, хто їх встановлював.

/>