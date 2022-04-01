Росія заблокувала продовження місії ОБСЄ в Україні

08:05 01 квітня Київ, Україна

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не змогла продовжити мандат своєї спеціальної моніторингової місії в Україні через позицію росії.

Про це повідомив голова ОБСЄ, голова МЗС Польщі Збігнєв Рау.

"Я глибоко жалкую, що ми не змогли досягти угоди про продовження мандату спеціальної моніторингової місії через позицію російської федерації", - йдеться в заяві Рау, опублікованій на сайті ОБСЄ.

Збігнєв Рау заявив, що з 2014 року, коли місія ОБСЄ розпочала роботу в Україні, вона «грала вирішальну роль, надаючи об'єктивну інформацію про безпеку та гуманітарну ситуацію на місцях і невпинно працюючи над пом'якшенням наслідків конфлікту для цивільного населення».



Постпред росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич, коментуючи те, що сталося, сказав, що москва повідомить організацію про відкликання своїх співробітників. За його словами, російських фахівців «просто видавлювали» із спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Він також стверджує, що місія не працювала в Україні «в об'єктивному режимі» та «відгородилася від Донбасу».

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер розкритикував те, що росія заблокувала необхідне одноголосне рішення 57 держав ОБСЄ про продовження мандату місії, наклавши вето.

"Це безвідповідально і неприйнятно, але справді не дивує", - сказав американський дипломат.

Спеціальну моніторингову місію було створено у березні 2014 року на запит українського уряду в ОБСЄ та консенсусне рішення всіх 57 держав-учасниць.



З 1291 членом місії (814 міжнародних та 477 національних співробітників) СММ є найбільшою місією в ОБСЄ.