Росія взяла на себе право законодавчо регулювати зарубіжних IT-гігантів

13:10 17 червня Київ, Україна

У століття загального інтернету обмежити людей від світової інформації вкрай складно. Але коли це потрібно, щоб уми громадян наповнювалися тільки тим, що необхідно «хазяїну», можна і в інтернет-сфері спорудити «залізну завісу». Тепер інтернет-ресурси з добовою аудиторією понад 500 тисяч російських користувачів будуть під ідеологічним контролем Кремля. Держдума Росії прийняла законопроєкт, що зобов'язує великі іноземні IT-компанії відкривати філії або представництва в Росії.

Інформ-ресурси з добовою аудиторією понад 500 тис. російських користувачів повинні будуть з 1 січня 2022 року створити філії, відкрити представництва або заснувати російські юридичні особи, "які повинні в повному обсязі представляти інтереси головних компаній".

Також вводиться комплекс заходів примусу IT-компаній до виконання російського законодавства. Серед них інформування користувачів інтернет-ресурсів про порушення законодавства РФ, заборони на поширення реклами на інформаційному ресурсі, на проведення платежів на його адресу, на пошукову видачу, на збір і транскордонну передачу персональних даних росіян.

За невиконання вимог передбачається можливість часткового або повного блокування ресурсу.

Попередній перелік інтернет-ресурсів, власників яких можуть зобов'язати відкрити в Росії філії або представництва, охоплює 20 платформ. У нього входять соцмережі (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), відеохостинги (YouTube, Twitch.tv), месенджери (WhatsApp, Telegram, Viber), поштовий сервіс (Gmail), пошуковики (Google, Bing.com), провайдери хостингу (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазини (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а також Wikipedia.org. Список може доповнюватися.

Автори ініціативи стверджують, що "заходи примусу" до IT-компаній будуть застосовуватися поетапно і тільки після неодноразового ігнорування приписів Роскомнагляду.

Нагадаємо, що раніше РФ посилила відповідальність за участь в "небажаних" організаціях. За надання фінансових послуг "небажаній" організації або пожертвування на її адресу передбачається позбавлення волі на строк до 5-и років.