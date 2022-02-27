Росія викликає Зеленського на переговори до Білорусі

10:11 27 лютий Київ, Україна

Делегація Росії прибула до Білорусі на переговори з українською стороною, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Про це 27 лютого повідомляє агенція Інтерфакс.



"Відповідно досягнутій домовленості, російська делегація, що складається з представників МЗС, Міноборони та інших відомств, включаючи адміністрацію президента, прибула до Білорусії для переговорів з українцями. Будемо готові розпочати ці переговори у Гомелі”, - сказав Пєсков.



Проте українська сторона не підтверджує заяву Кремля.. Як сказав президент України Володимир Зеленський, він готовий вести переговори з Росією, але лише у тих містах, звідки не летять ракети у бік України.



"Варшава, Стамбул, Баку – ці міста ми запропонували Росії для ведення переговорів, та й будь-яке інше місто, звідки не летять ракети в Україну", – заявив Зеленський.



Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що позиція президента України залишається незмінною - "тільки реальні переговори, жодних ультиматумів". За його словами, російська делегація прибула до Гомеля, "знаючи, що це безглуздо".