Росія вивела всі кораблі Чорноморського флоту через навчання Sea Breeze-2021

Російська Федерація намагається протидіяти військовим навчанням "Sea Breeze - 2021" усіма можливими способами.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Він пояснює дії Росії страхом втратити домінування на півночі Чорного моря.
Скибицький заявив, що спроба РФ продемонструвати свою готовність застосувати силу в морі непорівнянна з потенціалом тих країн, які беруть участь в навчаннях.
Також він додав, що Росія боїться тієї підтримки, яку міжнародне співтовариство демонструє Україні.
Представник розвідки зазначив, що Росія з 2015 року проводить морські навчання, відпрацьовуючи різні способи і методи ураження тих угруповань, які створюються в Чорному морі.
Скибицький заявив, що спроба РФ продемонструвати свою готовність застосувати силу в морі непорівнянна з потенціалом тих країн, які беруть участь в навчаннях.
Також він додав, що Росія боїться тієї підтримки, яку міжнародне співтовариство демонструє Україні.
Представник розвідки зазначив, що Росія з 2015 року проводить морські навчання, відпрацьовуючи різні способи і методи ураження тих угруповань, які створюються в Чорному морі.
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