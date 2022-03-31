Росія вивела всі кораблі Чорноморського флоту через навчання Sea Breeze-2021

17:52 02 липня Київ, Україна

Російська Федерація намагається протидіяти військовим навчанням "Sea Breeze - 2021" усіма можливими способами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Для спостереження за навчаннями Росія вивела в море майже весь наявний корабельний склад. Країна-агресор намагається продемонструвати, що вона готова до відстоювання своїх інтересів з використанням військової сили. Але Росії явно не вистачає сил і засобів в Чорному морі", - сказав представник розвідки Вадим Скибицький.

Він пояснює дії Росії страхом втратити домінування на півночі Чорного моря.



Скибицький заявив, що спроба РФ продемонструвати свою готовність застосувати силу в морі непорівнянна з потенціалом тих країн, які беруть участь в навчаннях.



Також він додав, що Росія боїться тієї підтримки, яку міжнародне співтовариство демонструє Україні.



Представник розвідки зазначив, що Росія з 2015 року проводить морські навчання, відпрацьовуючи різні способи і методи ураження тих угруповань, які створюються в Чорному морі.