Росія вивела новий корабель «Циклон» із крилатими ракетами «Калібр» у Чорне море

Росія вивела в Чорне море новий корабель "Циклон", озброєний крилатими ракетами "Калібр". Корабель був нещодавно прийнятий до складу чорноморського флоту росії.
Як заявила голова об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, корабель «Циклон» ще не пройшов навіть випробувань, тож важко уявити, наскільки він несе загрозу.
Наразі два надводні (включаючи «Циклон») та один підводний ракетоносії окупантів із сумарним залпом у 20 «Калібрів» готові до запусків по території України.
Окрім того, російські окупанти проводять розвідку, запускаючи ударні безпілотники. Гуменюк припустила, що це може означати, що ворог проводить розвідку боєм, виявляючи системи ППО, готуючись до атак.
Як заявила голова об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, корабель «Циклон» ще не пройшов навіть випробувань, тож важко уявити, наскільки він несе загрозу.
Наразі два надводні (включаючи «Циклон») та один підводний ракетоносії окупантів із сумарним залпом у 20 «Калібрів» готові до запусків по території України.
Окрім того, російські окупанти проводять розвідку, запускаючи ударні безпілотники. Гуменюк припустила, що це може означати, що ворог проводить розвідку боєм, виявляючи системи ППО, готуючись до атак.
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