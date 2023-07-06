Росія випустила 36 ракет із шести ракетоносіїв цієї ночі - Гуменюк

11:54 06 липня Київ, Україна





Про це інформувала керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони на півдні Наталія



Вона також зазначила, що ракети типу "Калібр", випущені з моря, здатні долати значні відстані та становлять небезпеку для всієї України. Цієї ночі, 6 липня, росія задіяла не менше шести ракетоносіїв, випустивши 36 ракет. Із них три були надводними, а ще три – підводними.Про це інформувала керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони на півдні Наталія Гуменюк під час телемарафону.Вона також зазначила, що ракети типу "Калібр", випущені з моря, здатні долати значні відстані та становлять небезпеку для всієї України.

"На вечір зосередилося чотири ракетоносії, і було зрозуміло, що ворог готується до нападу. Вночі ворог збільшив кількість ракетоносіїв - загалом було задіяно не менше шести ракетоносіїв, включаючи три надводні і три підводні. Загальна кількість випущених ракет "Калібр" становила 36", - повідомила прессекретарка ОК "Південь".

Щодо нічної атаки окупантів у Львові, Гуменюк зазначила, що ракети типу "Калібр" становлять небезпеку для мешканців усіх областей. Вони можуть завдати руйнівних збитків як при безпосередньому попаданні, так і при збиванні ракети над містом. У зв'язку з цим прессекретарка наголосила, що повітряну тривогу не можна ігнорувати.



Вона також додала, що "Калібр", випущений із моря, здатний подолати відстань до 2500 кілометрів, охоплюючи практично всю територію України.