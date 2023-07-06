Росія випустила 36 ракет із шести ракетоносіїв цієї ночі - Гуменюк

11:54 06 липня Київ, Україна

Цієї ночі, 6 липня, росія задіяла не менше шести ракетоносіїв, випустивши 36 ракет. Із них три були надводними, а ще три – підводними.

Про це інформувала керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони на півдні Наталія Гуменюк під час телемарафону.

Вона також зазначила, що ракети типу "Калібр", випущені з моря, здатні долати значні відстані та становлять небезпеку для всієї України.
 
"На вечір зосередилося чотири ракетоносії, і було зрозуміло, що ворог готується до нападу. Вночі ворог збільшив кількість ракетоносіїв - загалом було задіяно не менше шести ракетоносіїв, включаючи три надводні і три підводні. Загальна кількість випущених ракет "Калібр" становила 36", - повідомила прессекретарка ОК "Південь".
 
Щодо нічної атаки окупантів у Львові, Гуменюк зазначила, що ракети типу "Калібр" становлять небезпеку для мешканців усіх областей. Вони можуть завдати руйнівних збитків як при безпосередньому попаданні, так і при збиванні ракети над містом. У зв'язку з цим прессекретарка наголосила, що повітряну тривогу не можна ігнорувати.

Вона також додала, що "Калібр", випущений із моря, здатний подолати відстань до 2500 кілометрів, охоплюючи практично всю територію України.
 
"Виходячи з нашого досвіду, руйнівні наслідки можуть виникнути як від безпосереднього влучення, так і в результаті бойових дій при збиванні ракети, коли уламки також становлять небезпеку. Тому ми завжди наголошуємо, що навіть якщо ви маєте повну довіру до нашої протиракетної оборони, необхідно обов'язково знайти укриття, незалежно від вашого розташування в будь-якій частині України", - зазначила Гуменюк.