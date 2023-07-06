Росія випустила 36 ракет із шести ракетоносіїв цієї ночі - Гуменюк

Цієї ночі, 6 липня, росія задіяла не менше шести ракетоносіїв, випустивши 36 ракет. Із них три були надводними, а ще три – підводними.
Про це інформувала керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони на півдні Наталія Гуменюк під час телемарафону.
Вона також зазначила, що ракети типу "Калібр", випущені з моря, здатні долати значні відстані та становлять небезпеку для всієї України.
Про це інформувала керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони на півдні Наталія Гуменюк під час телемарафону.
Вона також зазначила, що ракети типу "Калібр", випущені з моря, здатні долати значні відстані та становлять небезпеку для всієї України.
Щодо нічної атаки окупантів у Львові, Гуменюк зазначила, що ракети типу "Калібр" становлять небезпеку для мешканців усіх областей. Вони можуть завдати руйнівних збитків як при безпосередньому попаданні, так і при збиванні ракети над містом. У зв'язку з цим прессекретарка наголосила, що повітряну тривогу не можна ігнорувати.
Вона також додала, що "Калібр", випущений із моря, здатний подолати відстань до 2500 кілометрів, охоплюючи практично всю територію України.
Вона також додала, що "Калібр", випущений із моря, здатний подолати відстань до 2500 кілометрів, охоплюючи практично всю територію України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі