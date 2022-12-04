Росія змушена витрачати свій стратегічний запас зброї - ГУР

09:14 04 грудня Київ, Україна

Росія почала використовувати стратегічний запас окремих видів озброєння, а також ракети, виготовлені цього року. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький, повідомляє пресслужба ГУР МО у своєму Telegram-каналі у суботу, 3 грудня.

Він також зазначив, що частина російських ракет використовується прямо з конвеєра.

"Наскільки їх вистачить - багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, росія через обхід економічних санкцій ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави", - наголосив представник ГУР.

За інформацією української розвідки, протягом двох місяців росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм із білорусі.

Російські окупанти проводять переговори з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, дефіцитного ракетного озброєння в РСЗВ Смерч та Ураган.

Росія також продовжує вести переговори з Іраном щодо надання запасів балістичних ракет. Скибицький також додав, що між цими країнами є проєкти домовленостей угод, але наразі постачання такого озброєння не зафіксовано.