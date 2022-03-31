Росія запровадила санкції проти керівництва Євросоюзу

Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що у відповідь на санкції заборонило в'їзд у країну найвищому керівництву Євросоюзу.
Про це повідомляє сайт МЗС.
Також МЗС РФ внесло до «чорного списку» представників урядів і парламентів низки країн ЄС, а також громадських діячів і працівників ЗМІ, які «несуть персональну відповідальність за просування незаконних антиросійських санкцій».
Сам «чорний список» поки що не опубліковано.
Сам «чорний список» поки що не опубліковано.
Нагадаємо, після початку війни в Україні Євросоюз ввів санкції щодо більшості депутатів Держдуми, низки російських банків, особисто президента Росії Володимира Путіна, а також багатьох відомих чиновників, бізнесменів та пропагандистів.
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