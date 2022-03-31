Росія запровадила санкції проти керівництва Євросоюзу

18:20 31 березня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що у відповідь на санкції заборонило в'їзд у країну найвищому керівництву Євросоюзу.

Про це повідомляє сайт МЗС.

«Обмеження поширені на найвище керівництво Європейського союзу, у тому числі низку єврокомісарів та начальників військових структур ЄС, а також переважну більшість депутатів Європейського парламенту, які просувають антиросійську політику», — йдеться у заяві міністерства.

Також МЗС РФ внесло до «чорного списку» представників урядів і парламентів низки країн ЄС, а також громадських діячів і працівників ЗМІ, які «несуть персональну відповідальність за просування незаконних антиросійських санкцій».



Сам «чорний список» поки що не опубліковано.

Нагадаємо, після початку війни в Україні Євросоюз ввів санкції щодо більшості депутатів Держдуми, низки російських банків, особисто президента Росії Володимира Путіна, а також багатьох відомих чиновників, бізнесменів та пропагандистів.