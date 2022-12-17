Росія серйозно побоюється втратити Крим - розвідка Британії

Військове керівництво Росії стурбоване вразливістю окупованого Криму, тому перенесла місце запуску іранських безпілотників до Краснодарського краю. Про це повідомляє міноборони Великобританії 17 грудня.
Як зазначили у розвідці Британії, зміна місця запуску, ймовірно, пов'язана із занепокоєнням росії щодо вразливості Криму, а також із зручністю поповнення запасів із ймовірного пункту прибуття зброї до Росії - Астрахані.
Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, окупанти у Криму готуються до висадки українського десанту.
Як повідомлялося, у Білому домі вважають, що Україна має сили для повернення Криму.
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