Росія серйозно побоюється втратити Крим - розвідка Британії

13:45 17 грудня Київ, Україна

Військове керівництво Росії стурбоване вразливістю окупованого Криму, тому перенесла місце запуску іранських безпілотників до Краснодарського краю. Про це повідомляє міноборони Великобританії 17 грудня.

"В останні дні активізувалася кампанія росії з далекобійних ударів по критично важливій національній інфраструктурі України. Хвиля ударів здебільшого складалася з крилатих ракет повітряного та морського запуску, але майже напевно в них також брали участь надані Іраном БПЛА, які запускалися з Краснодарського краю росії. Раніше ці БПЛА запускалися здебільшого з території окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у розвідці Британії, зміна місця запуску, ймовірно, пов'язана із занепокоєнням росії щодо вразливості Криму, а також із зручністю поповнення запасів із ймовірного пункту прибуття зброї до Росії - Астрахані.

Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, окупанти у Криму готуються до висадки українського десанту.

Як повідомлялося, у Білому домі вважають, що Україна має сили для повернення Криму.