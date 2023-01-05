Росія все більше робить ставку на "Шахеди" - ISW

Російські сили все більше покладаються на безпілотники іранського виробництва у своїй кампанії проти критичної інфраструктури України та, ймовірно, значно виснажили свій поточний запас цих систем.
Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, з вересня росіяни використали близько 660 дронів іранського виробництва "Shahed-131 та -136", зазначає ISW.
Представник розвідки Вадим Скибицький повідомив, що контракт росії з Іраном передбачає передачу 1750 безпілотників і що російські сили потребують поповнення своїх запасів після активного використання цих систем у попередні дні. Скибицький також повідомив, що ГУР має у своєму розпорядженні дані розвідки, які свідчать, що росія отримає чергову партію безпілотників іранського виробництва, зазначили аналітики.
Як підрахували в Інституті вивчення війни, росіяни використовують 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року, якщо використовуватимуть їх з інтенсивністю, як у період з вересня по грудень 2022 року.
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