Росія все більше робить ставку на "Шахеди" - ISW

10:55 05 січня Київ, Україна

Російські сили все більше покладаються на безпілотники іранського виробництва у своїй кампанії проти критичної інфраструктури України та, ймовірно, значно виснажили свій поточний запас цих систем.

Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія, ймовірно, прагнутиме подальшої двосторонньої співпраці з Іраном, щоб отримати більшу кількість систем високоточної зброї для використання в Україні", - зазначили аналітики.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, з вересня росіяни використали близько 660 дронів іранського виробництва "Shahed-131 та -136", зазначає ISW.



Представник розвідки Вадим Скибицький повідомив, що контракт росії з Іраном передбачає передачу 1750 безпілотників і що російські сили потребують поповнення своїх запасів після активного використання цих систем у попередні дні. Скибицький також повідомив, що ГУР має у своєму розпорядженні дані розвідки, які свідчать, що росія отримає чергову партію безпілотників іранського виробництва, зазначили аналітики.

"Війська росії, ймовірно, стали залежати від використання безпілотників іранського виробництва, оскільки вони є дешевою альтернативою більш звичайним високоточним ракетам, запаси яких у російських військових, ймовірно, значно вичерпані", - йдеться в аналітичному звіті.

Як підрахували в Інституті вивчення війни, росіяни використовують 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року, якщо використовуватимуть їх з інтенсивністю, як у період з вересня по грудень 2022 року.