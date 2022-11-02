Росія відновлює участь у "зерновій угоді"

14:10 02 листопада Київ, Україна

Росія відновлює свою участь у "зерновій угоді", яку було зупинено 29 жовтня, після атаки на Чорноморський флот у Севастополі.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на міноборони російської федерації, а також підтверджує глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

При цьому міноборони стверджує, що москва отримала письмові гарантії від України про невикористання "зернового коридору" для ведення бойових дій.

"Російська федерація вважає, що отримані гарантії поки що достатні, і відновлює реалізацію угоди", - додали в міноборони Росії.

Крім росіян, ці гарантії ніхто не бачив.

Очевидно, що шантаж росії не увінчався успіхом і довелося екстрено ретируватися.. Інакше можна було б зіпсувати відносини і з Туреччиною, яка має російський газ, туристи та всі інші важелі тиску на РФ.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вчора зустрічався з президентом Росії владимиром путіним з приводу "зернового коридору", а сьогодні зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.. Ердоган також підтвердив поновлення роботи зернового коридору.

"У процесі, в якому ми знаходимося, ми не дозволимо, щоб у нас забрали навіть один "камінчик", не кажучи вже про втрату нашого колеги", - сказав Ердоган.

Він уточнив, що відвантаження зерна буде продовжуватись, як і планувалося.