Росія вербує сербських найманців для формування бригади

Росія активно вербує сербських найманців та розміщує їх у гуртожитку у Підмосков'ї з метою формування повноцінної сербської бригади.
Про це повідомляє російська служба BBC.
За даними видання, сербських найманців призивають до 106 дивізії ПДВ. У цьому процесі активну роль відіграють такі постаті, як сербський командир Давор Савічич, який бере участь у конфлікті на сході України з 2014 року, лідер "Нічних вовків" Олександр "Хірург" Залдостанов та Марко Мілошевич, син колишнього президента Югославії, який мешкає у росії.
Згідно з матеріалами російської служби ВВС, на одній із нарад за участю Давора Савічича було оголошено про плани сформувати повноцінну сербську бригаду у складі 106-ї тульської дивізії ПДВ до осені 2023 року, залучаючи до тисячі громадян Сербії.
Під цей проєкт у Підмосков'ї була продумана ціла система: іноземці, що прилітають до росії, розміщувалися в тимчасовому гуртожитку поряд з лижним стадіоном у Красногорську, всіма їхніми документами повинен займатися спеціальний нотаріус, а оформлення контрактів відбувається вже в Корольові.
Слід зазначити, що в Сербії найманство є кримінальним злочином і сербам, залученим до російської армії, може загрожувати до 10 років позбавлення волі після повернення на батьківщину.
Про це повідомляє російська служба BBC.
За даними видання, сербських найманців призивають до 106 дивізії ПДВ. У цьому процесі активну роль відіграють такі постаті, як сербський командир Давор Савічич, який бере участь у конфлікті на сході України з 2014 року, лідер "Нічних вовків" Олександр "Хірург" Залдостанов та Марко Мілошевич, син колишнього президента Югославії, який мешкає у росії.
Згідно з матеріалами російської служби ВВС, на одній із нарад за участю Давора Савічича було оголошено про плани сформувати повноцінну сербську бригаду у складі 106-ї тульської дивізії ПДВ до осені 2023 року, залучаючи до тисячі громадян Сербії.
Під цей проєкт у Підмосков'ї була продумана ціла система: іноземці, що прилітають до росії, розміщувалися в тимчасовому гуртожитку поряд з лижним стадіоном у Красногорську, всіма їхніми документами повинен займатися спеціальний нотаріус, а оформлення контрактів відбувається вже в Корольові.
Слід зазначити, що в Сербії найманство є кримінальним злочином і сербам, залученим до російської армії, може загрожувати до 10 років позбавлення волі після повернення на батьківщину.
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