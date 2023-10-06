Росія вербує сербських найманців для формування бригади

16:08 06 жовтня Київ, Україна

Росія активно вербує сербських найманців та розміщує їх у гуртожитку у Підмосков'ї з метою формування повноцінної сербської бригади.



Про це повідомляє російська служба BBC.



За даними видання, сербських найманців призивають до 106 дивізії ПДВ. У цьому процесі активну роль відіграють такі постаті, як сербський командир Давор Савічич, який бере участь у конфлікті на сході України з 2014 року, лідер "Нічних вовків" Олександр "Хірург" Залдостанов та Марко Мілошевич, син колишнього президента Югославії, який мешкає у росії.



Згідно з матеріалами російської служби ВВС, на одній із нарад за участю Давора Савічича було оголошено про плани сформувати повноцінну сербську бригаду у складі 106-ї тульської дивізії ПДВ до осені 2023 року, залучаючи до тисячі громадян Сербії.



Під цей проєкт у Підмосков'ї була продумана ціла система: іноземці, що прилітають до росії, розміщувалися в тимчасовому гуртожитку поряд з лижним стадіоном у Красногорську, всіма їхніми документами повинен займатися спеціальний нотаріус, а оформлення контрактів відбувається вже в Корольові.



Слід зазначити, що в Сербії найманство є кримінальним злочином і сербам, залученим до російської армії, може загрожувати до 10 років позбавлення волі після повернення на батьківщину.