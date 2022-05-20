росія веде в Україні фашистську війну на знищення

Фашизм, повалений на полях Другої світової війни, знову повернувся. Цього разу країна, яка веде фашистську війну на знищення, – це росія.
Про це у своїй статті "Ми повинні сказати це. росія - фашистська держава" для New York Times, пише історик, професор Єльського Університету Тімоті Снайдер.
Люди запекло сперечаються, що можна назвати фашизмом, а що ні. Але сучасна росія, на думку історика, відповідає більшості критеріїв, які вчені використовують для ідентифікації фашизму:
🔺Культ одного лідера (володимир путін)
🔺Культ померлих за щось велике (перемога у ВВВ)
🔺Міф про колишню велич імперії та бажання цю велич повернути
🔺Потужна машина пропаганди
🔺Візуальні символи як знак приналежності (Z та V)
🔺Масові заходи на підтримку вождя
🔺Мова ненависті щодо конкретної групи людей
🔺Культ померлих за щось велике (перемога у ВВВ)
🔺Міф про колишню велич імперії та бажання цю велич повернути
🔺Потужна машина пропаганди
🔺Візуальні символи як знак приналежності (Z та V)
🔺Масові заходи на підтримку вождя
🔺Мова ненависті щодо конкретної групи людей
Історик зазначає, що подібність між війною Гітлера та війною путіна надзвичайна. кремль також вважає Україну «штучною країною». І її президент із єврейським походженням нібито доводить, що вона не справжня. У кремлі вважають, що якщо знищити невелику групу еліт, народні маси із задоволенням приймуть російське домінування. Сьогодні саме росія блокує потік українського продовольства на світовий ринок, загрожуючи голодом глобальному півдню.
Багато хто зараз відмовляється розглядати росію як фашистську державу, тому що сталінський СРСР наполягав на своїй антифашистській природі. Але історик зазначає, що радянські твердження заважали визначенню, що таке фашизм, і продовжують спантеличувати сьогодні. За допомогою американських, британських та інших союзників СРСР переміг нацистську Німеччину у 1945 році. Але боротьба проти фашизму була непослідовною.
До приходу Гітлера до влади в 1933 СРСР ставився до фашистів як до ще одного виду капіталістичних ворогів. Зрештою, комуністичні партії в Європі вважали ворогами будь-які інші партії. Така політика допомогла піднесенню Гітлера. Незважаючи на те, що їх було набагато більше ніж нацистів, німецькі комуністи та соціалісти відмовлялися співпрацювати один з одним. Після цього провалу Сталін змінив свою політику і зажадав, щоби європейські компартії утворили коаліції для блокування фашистів. Але довго цей підхід не витримав. У 1939 р. СРСР став фактичним союзником нацистської Німеччини. І дві держави вторглися до Польщі разом. Нацистські промови передруковувалися у радянській пресі. Нацистські офіцери хвалили ефективність радянських масових депортацій.
Але в росії сьогодні не говорять про ці факти. Закони про історичну пам'ять навіть визначають згадки про це як злочин. Друга світова війна – це елемент путінського історичного міфу про російську невинність і втрачену велич. росія начебто має користуватися монополією на жертовність і перемогу. Базовий факт, що Сталін розв'язав Другу світову війну, ставши союзником Гітлера, вважається немислимим. Про нього заборонено згадувати.
Сталінська гнучкість щодо фашизму – це ключ до розуміння росії сьогодні. За часів Сталіна спочатку була байдужість до фашизму, потім його стали вважати поганим, а потім - добрим, поки Гітлер не зрадив Сталіна. Тоді він знову став поганим. Але ніхто ніколи не давав визначення, що таке фашизм. Це була «коробка», в яку можна було покласти будь-що.
У ході чисток комуністів оголошували фашистами та піддавали показовим судам. Під час Холодної війни фашистами стали американці та британці. Всі розмови про «антифашизм» не стали на заваді Сталіну переслідувати євреїв під час його чисток. Його наступники також без проблем порівнювали Ізраїль із нацистською Німеччиною. Інакше кажучи, радянський антифашизм був лише політикою поділу нас і них. Це не відповідь на фашизм. Зрештою, як говорив нацистський мислитель Карл Шмітт, фашистська політика починається з визначення ворога. І оскільки радянський «антифашизм» саме і робив, з'явився шлях повернення фашизму до росії.
У росії 21 століття «антифашизм» перетворився на право російського лідера призначати національних ворогів. Справжнім російським фашистам, таким як Олександр Дугін та Олександр Проханов, надали доступ до ЗМІ. Сам путін спирається на роботи міжвоєнного російського фашиста Івана Ільїна.
Символ "Z", мітинги, пропаганда, війна як «акт насильства, що очищає», а також масові поховання в українських містах - все це робить правду дуже очевидною.
Мова ненависті, націлена проти українців, полегшує завдання їх вбивати, що доводить Буча, Маріуполь та будь-яка інша частина України, що побувала під російською окупацією. Масові могили – не якась випадковість війни. Це очікуваний наслідок фашистської війни знищення.
Сьогодні світ розуміє фашизм краще, ніж у 30-х роках. Усі добре знають, куди він веде. Потрібно пізнати фашизм, бо так буде зрозуміло, з чим ми маємо справу. Але впізнати, не означає зупинити його. Фашизм – це дискусійна позиція, а культ волі, що продукує вигадка. Ця вигадка про містичність людини, яка підкорює світ за допомогою насильства. І пропаганда підтримуватиме її до кінця. Подолати фашизм, на думку Снайдера, можна лише через демонстрацію слабкості її лідера. Фашистського лідера слід перемогти. Це означає, що всі, хто виступає проти фашизму, повинні зробити все необхідне, щоб перемогти його. Тільки тоді весь міф розпадеться.
Як і в 1930-х роках, демократія відступає у всьому світі. І фашисти розв'язують війни проти сусідів. Якщо росія переможе в Україні, то це буде не просто знищення демократії грубою силою, хоча це вже досить погано. Такий результат війни деморалізує всі інші демократії. Навіть до російського вторгнення друзі росії: Марін Ле Пен у Франції, Віктор Орбан в Угорщині, Такер Карлсон у США були ворогами демократії. Фашистські перемоги на полі битви підтвердять, що сила визначає правду, що здоровий глузд для невдах, що демократії мають провалитися.
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