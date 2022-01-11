Росія у Женеві уникла відповіді щодо відведення військ від кордонів з Україною

Однозначну відповідь про відведення російських військ з українських кордонів представники США дати не можуть, оскільки вони її й не почули під час переговорів із Росією у Женеві, що відбулися 10 січня 2022 року.
Заступниця голови Держдепартаменту США на запитання, чи Росія готова відвести війська від українських кордонів, відповіла: «Я не думаю, що ми знаємо відповідь».
Шерман зазначила, що департамент інтерпретує поняття «деескалація», як відведення російських військ від кордонів з Україною або адекватна аргументація Москви приводу проведення масштабних навчань, їхній характер.
Російські представники підтвердили раніше сказані слова про те, що вони «не мають наміру вриватися, а це лише маневри та вчення». Відтак глава американської делегації вважає, що РФ могла б відвести війська, повернувши військових до казарм, щоб довести усьому світу відсутність агресивних планів.
Також Шерман підкреслила, що за фактом отримати відповідь на питання, що їх цікавить, можливо тільки при деескалації Росії, але ніяк не під час ескалації. Загалом вона назвала зустріч не переговорами, а складною дискусією.
Нагадаємо, що перш ніж розпочати офіційні переговори, Росія та США зустрілися на діловій вечері для попереднього обговорення питань.
Заступниця голови Держдепартаменту США на запитання, чи Росія готова відвести війська від українських кордонів, відповіла: «Я не думаю, що ми знаємо відповідь».
Шерман зазначила, що департамент інтерпретує поняття «деескалація», як відведення російських військ від кордонів з Україною або адекватна аргументація Москви приводу проведення масштабних навчань, їхній характер.
Російські представники підтвердили раніше сказані слова про те, що вони «не мають наміру вриватися, а це лише маневри та вчення». Відтак глава американської делегації вважає, що РФ могла б відвести війська, повернувши військових до казарм, щоб довести усьому світу відсутність агресивних планів.
Також Шерман підкреслила, що за фактом отримати відповідь на питання, що їх цікавить, можливо тільки при деескалації Росії, але ніяк не під час ескалації. Загалом вона назвала зустріч не переговорами, а складною дискусією.
Нагадаємо, що перш ніж розпочати офіційні переговори, Росія та США зустрілися на діловій вечері для попереднього обговорення питань.
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