Росія незабаром спробує захопити третину території України - прем'єр Польщі

07:55 01 квітня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російські окупанти намагатимуться захопити третину території України.

"Я бачу, що російські війська перегруповуються, перебудовуються. Я думаю, що незабаром вони спробують оточити українські війська – зокрема, на Донбасі. А потім, захопивши третину території України, вони захочуть вести переговори з цієї дуже сильної позиції", – сказав Моравецький.

Він зазначив, що в українців, які борються з росією, "левині серця", але країні потрібно більше військової допомоги. Також Моравецький закликав союзників України продовжувати запровадження санкцій проти росії.