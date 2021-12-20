Росія в окупованому Донбасі розгортає поле для фальсифікацій на виборах до Держдуми

12:51 23 березень Київ, Україна

Створення на окупованих територіях Донбасу представництв партії "Справедлива Росія - За правду" відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах.



Про це повідомляє представник МЗС Олег Ніколенко.

"Російська влада продовжує відкрито нехтувати Мінськими домовленостями і здійснює кроки для затягування нині непідконтрольних Україні районів Донбасу в своє політичне, економічне і електоральне поле", - акцентував дипломат.

Ніколенко зазначив, що задекларована мета представницького центру "Справедливої Росії" - сприяти реалізації виборчих прав "громадян Росії" - жителів тимчасово окупованих територій, грубо порушує законодавство і суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах.



Дипломат нагадав, що останнім часом в Росії ведуться дискусії про організацію в ОРДЛО виборів до Держдуми.

"Україна вже заявляла, що не визнає легітимність таких голосувань. РФ повинна нарешті почати виконувати взяті на себе зобов'язання для досягнення політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі повної поваги суверенітету України, дотримання вимог українського законодавства і норм міжнародного права", - підкреслив представник МЗС.

Як повідомляється на сайті російської партії "Справедлива Росія - За правду", голова фракції "Справедливої Росії" в Державній думі Сергій Миронов призначив свого помічника Олексія Жигуліна "повноважним представником партії на окупованому Донбасі" і доручив йому створити в Донецьку "представницький центр", який буде приймати мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей.