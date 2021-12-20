Росія в окупованому Донбасі розгортає поле для фальсифікацій на виборах до Держдуми

Створення на окупованих територіях Донбасу представництв партії "Справедлива Росія - За правду" відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах.
Про це повідомляє представник МЗС Олег Ніколенко.
Ніколенко зазначив, що задекларована мета представницького центру "Справедливої Росії" - сприяти реалізації виборчих прав "громадян Росії" - жителів тимчасово окупованих територій, грубо порушує законодавство і суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах.
Дипломат нагадав, що останнім часом в Росії ведуться дискусії про організацію в ОРДЛО виборів до Держдуми.
Дипломат нагадав, що останнім часом в Росії ведуться дискусії про організацію в ОРДЛО виборів до Держдуми.
Як повідомляється на сайті російської партії "Справедлива Росія - За правду", голова фракції "Справедливої Росії" в Державній думі Сергій Миронов призначив свого помічника Олексія Жигуліна "повноважним представником партії на окупованому Донбасі" і доручив йому створити в Донецьку "представницький центр", який буде приймати мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей.
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