Росія вкотре принизила себе організацією псевдореферендумів

Як відомо, російська влада в Запорізькій області оголосила про підготовку до так званого "референдуму" про приєднання до російської федерації. За деякими даними, такі постановочні голосування в окупації заплановано провести до середини вересня.

Про те, як розглядають ці "референдуми" у москві, Києві та світі, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів у коментарі провідному інформагентству. Ми наводимо цей коментар.

Організація псевдореферендумів на окупованих територіях замислювалася в москві як другий етап "маленької швидкої та переможної війни", а стала символом нескінченного приниження російської федерації в Україні. Кремль став заручником "кримського сценарію" 2014 року і не знає, як від нього відступити - як результат, постійні переноси дат, зміна форматів і концепцій, роздратування кремлівських апаратників, що росте, один від одного.

Так буває, коли військовими діями керують політики, які стали заручниками власної пропаганди, які призначають дедлайни, виконати які армія не в змозі. Тепер вони хочуть провести "референдум" в умовах активних бойових дій: у Запорізькій області, не маючи обласного центру, у Донецьку, у передмісті якого стоять Збройні сили України, або на Херсонщині, де російські війська перебувають у дуже хитких умовах.

Це вже кумедно. Наступне падіння в багнюку обличчям у них відбулося, коли вони ознайомилися з первинною соціологією і виявилося, що кількість охочих проголосувати за поєднання з росією настільки мізерна, що "продати" цей референдум населенню буде просто неможливо. І навіть цю цифру можна поділити на три – люди бояться відповідати інакше, коли чують про щоденні викрадення, терор та тортури своїх знайомих та колег. Навіть у цих умовах 90% виступають або чітко за Україну, або відмовляються відповідати на запитання, що означає ту саму підтримку.

Для України жодні псевдореферендуми не означають нічого, як і для міжнародної спільноти. Усі побоювання з приводу того, що Україна не зможе повернути свої території нібито, бо росія їх анексує - пропагандистські фантазії. Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області – це частина України. Будь-які заяви про зворотне юридично нікчемні.

Усі удари по російських військових підрозділах на захопленій частині будуть легітимні з погляду міжнародного співтовариства. Жодної заморозки та фіксації положення ніхто допускати не має наміру. Російська пропаганда може вигадувати паралельні світи, де Херсон – країна Оз, Донецьк – Еребор, а Запоріжжя – країна Нарнія. Але реальна політика вирішується "землі", а не в телевізорі. Україна поверне свої території військовим способом за будь-якого зі сценаріїв.