"Росія вже прокладає шлях до захоплення Молдови" - The Times

09:20 02 травня Київ, Україна

Джерела британського видання The Times в українській розвідці стверджують, що росія розробила чіткі плани вторгнення до Молдови, в армії якої всього 3250 солдатів.

"Ми вважаємо, що кремль вже ухвалив рішення про напад на Молдову. До чого призведуть події в Молдові – буде вирішальним для України. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми з військового погляду станемо більш вразливими – це буде загроза цілісності України. Якщо росія визнає незалежність Придністров'я, то це буде пряма загроза та порушення територіальної цілісності Молдови. Це буде повторення «донбаського сценарію». Далі вони постачатимуть велику кількість зброї, а потім захочуть приєднати її до складу росії", - повідомляє джерело.

У матеріалі The Times йдеться про те, що українська розвідка помітила деяку активність на аеродромі столиці невизнаного Придністров'я, Тирасполя. Розвідка передбачає, що російські військові готуються висадити повітряний десант на літаках «Іл-76» та гелікоптерах у Придністров'ї, які прибули з аеродрому у Криму.



Автор публікації зазначає, що ці твердження різняться з аналізом західних розвідувальних агенцій, які кажуть, що рф не має достатніх можливостей, щоб безпечно пролетіти над протиповітряною обороною українців на території Одеської області.

Зазначається, що для постачання зброї та посилення підрозділів росіянам потрібно створити сухопутний «коридор» із захопленого Херсона через Миколаївську та Одеську області, де їм дадуть відсіч українські захисники.



За даними української розвідки, військову операцію можуть спробувати здійснити напередодні Дня Перемоги 9 травня. Цього дня путін може оголосити про те, що росія визнає незалежність Придністров'я. Також повідомляється, що спецслужби росії можуть планувати заворушення та протести в Кишиневі одночасно з висадкою десанту в Тирасполі.