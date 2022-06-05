Росія вже втратила у війні понад 31 тисячу солдатів - Генштаб ЗСУ

10:17 05 червня Київ, Україна

У період з 24 лютого до 4 червня загальні втрати особового складу військ країни-агресора Росії на території України орієнтовно склали 31 150 осіб (+100 за добу).. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 5 червня.

Крім того, було знищено:

1381 (+5) танків

3392 (+13) бойових броньованих машин

686 (+6) артилерійських систем

207 (+0) реактивних систем залпового вогню

95 (+0) коштів ППО

210 (+0) літаків

175 (+0) вертольотів

548 (+8) БПЛА оперативно-тактичного рівня

122 (+0) крилата ракета

13 (+0) кораблів/катерів

2360 (+23) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

53 (+1) одиниця спеціальної техніки

Зазначається, що за минулу добу супротивник зазнав найбільших втрат на Бахмутському напрямку.. При цьому дані ще уточнюються.

Напередодні стало відомо, що Україна та росія провели обмін тілами загиблих військових за схемою "160 на 160". Поцедура відбулася на лінії фронту в Запорізькій області.

У Росії визнали загибель льотчика-генерала військово-повітряних сил у відставці Канамата Боташева.