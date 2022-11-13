Росія збільшує присутність військової сили у Мелітополі - мер

Російські окупанти продовжують завозити до Мелітополя мобілізованих. Про це повідомив голова міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі у неділю, 13 листопада.
Він зазначив, що Генштаб також підтверджує завезення до міста 12 листопада чергової групи мобілізованих.
Окупанти після прибуття до міста скуповують їжу, цивільний одяг та найбільше алкоголь, розповів мер.
Крім того, Федоров раніше повідомив, що загарбники зобов'язали мешканців тимчасово окупованого Мелітополя подавати заяви на отримання спеціального дозволу для проходження блокпоста у Василівці Запорізької області у бік Запоріжжя.
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