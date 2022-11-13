Росія збільшує присутність військової сили у Мелітополі - мер

11:20 13 листопада Київ, Україна

Російські окупанти продовжують завозити до Мелітополя мобілізованих. Про це повідомив голова міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі у неділю, 13 листопада.

"З кожним днем у Мелітополі та районі збільшується кількість військової техніки та живої сили рашистів", - заявив чиновник.

Він зазначив, що Генштаб також підтверджує завезення до міста 12 листопада чергової групи мобілізованих.

Окупанти після прибуття до міста скуповують їжу, цивільний одяг та найбільше алкоголь, розповів мер.

"Солдати ворожої (країни – ред.) розуміють, що щодня на Запорізькій землі може стати для них останнім", - підсумував Федоров.

Крім того, Федоров раніше повідомив, що загарбники зобов'язали мешканців тимчасово окупованого Мелітополя подавати заяви на отримання спеціального дозволу для проходження блокпоста у Василівці Запорізької області у бік Запоріжжя.