Росія збільшить армію на 130 тисяч осіб до кінця року - ЦНС

Росія планує збільшити свою армію ще на 130 тисяч військовослужбовців до кінця поточного року, торкнеться це і тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС), організація, яку створили Сили спецоперацій Збройних сил України.
Згідно з інформацією, наданою Центром національного спротиву, росія планує провести мобілізацію 130 тисяч людей з 1 жовтня до 31 грудня поточного року. Це, ймовірно, пов'язане з осіннім призовом до російської армії, і план включає набір 130 тисяч новобранців.
Також зазначається, що ці мобілізаційні заходи поширюватимуться і на тимчасово окуповані території України, в тому числі Луганську та Донецьку області, а також Автономну Республіку Крим.
За даними Центру національного спротиву, мобілізаційний план на тимчасово окупованих територіях України безпосередньо координується віцепрем'єром росії дмитром медведєвим, який відвідав захоплену частину Донецької області у вересні.
Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС), організація, яку створили Сили спецоперацій Збройних сил України.
Згідно з інформацією, наданою Центром національного спротиву, росія планує провести мобілізацію 130 тисяч людей з 1 жовтня до 31 грудня поточного року. Це, ймовірно, пов'язане з осіннім призовом до російської армії, і план включає набір 130 тисяч новобранців.
Також зазначається, що ці мобілізаційні заходи поширюватимуться і на тимчасово окуповані території України, в тому числі Луганську та Донецьку області, а також Автономну Республіку Крим.
За даними Центру національного спротиву, мобілізаційний план на тимчасово окупованих територіях України безпосередньо координується віцепрем'єром росії дмитром медведєвим, який відвідав захоплену частину Донецької області у вересні.
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