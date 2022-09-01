Росія збільшила свій флот у Чорному морі до 15 кораблів

11:44 21 серпня Київ, Україна

Корабельне угруповання російського флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць. Про це повідомило оперативне командування Південь у зведенні, оприлюдненому в ніч проти 21 серпня.

За даними захисників, ворожі судна маневрують у ракетно-безпечних районах моря. При цьому три кораблі готові до запусків ракет по Україні.

"У готовності два надводні та один підводний ракетоносії із сумарним залпом 20 ракет типу Калібр і два вдк (великі десантні кораблі)", - уточнили бійці.

Захисники півдня закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки актуальність загроз ракетних ударів та артилерійських обстрілів – незмінна.

Як повідомлялося, тимчасовий виконавець обов'язків командувача чорноморського флоту росії Віктор Соколов заявив, що цього року російський флот поповниться новим озброєнням, у тому числі 12 кораблями та суднами постачання.