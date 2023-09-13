Росія збільшила виробництво ракет до довоєнного рівня - NYT

Росія, незважаючи на санкції та експортний контроль із боку Заходу, змогла значно збільшити виробництво ракет та озброєнь, досягнувши рівня, порівнянного з довоєнним періодом, стверджує The New York Times, посилаючись на інформацію, надану неназваними джерелами.
За словами американських, європейських та українських чиновників, росії вдалося впоратися з тиском санкцій і порушенням експортного контролю, накладених Заходом. Це призвело до розширення її ракетного виробництва, яке повернулося до рівня до початку повномасштабної війни.
За словами американських, європейських та українських чиновників, росії вдалося впоратися з тиском санкцій і порушенням експортного контролю, накладених Заходом. Це призвело до розширення її ракетного виробництва, яке повернулося до рівня до початку повномасштабної війни.
У світлі цієї ситуації Сполучені Штати роблять ставку на посилення української протиповітряної оборони. Зазначається також, що росія отримує компоненти через контрабандні канали, використовуючи треті країни, такі як Вірменія і Туреччина.
Американські чиновники висловили побоювання щодо збільшення виробництва ракет у росії, турбуючись про можливі нові атаки на енергосистему України в найближчі місяці.
У статті наголошується, що закрити всі шляхи обходу санкцій складно через природу товарів, що використовуються.
Американські чиновники висловили побоювання щодо збільшення виробництва ракет у росії, турбуючись про можливі нові атаки на енергосистему України в найближчі місяці.
У статті наголошується, що закрити всі шляхи обходу санкцій складно через природу товарів, що використовуються.
Також представники Заходу вказують, що росія збільшила виробництво боєприпасів удвічі (до 2 мільйонів на рік), що перевищує обсяги, доступні для виробництва у Сполучених Штатах та Європі. Однак такі обсяги все одно залишаються недостатніми з огляду на те, що за рік росія витратила 10 мільйонів боєприпасів. Збільшення військового виробництва у росії також супроводжувалося значними економічними витратами, особливо в умовах різкого зростання відсоткових ставок в країні.
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