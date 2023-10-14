Росія встановила нову дату захоплення Донецької області – голова Авдіївської ГВА

Починаючи з 2014 року путінський режим намагається захопити всю територію Донецької області, але це бажання впирається у жорстку відсіч українського війська. Про нові плани Кремля щодо захоплення Донбасу розповів в ефірі Українського радіо начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Наразі це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлено завдання вийти на адмінкордон Донецької області. Вони розуміють: якщо взяти висоту Авдіївки, то далі їм буде простіше дійти до Покровська, і так далі. Тому Авдіївка для них є вкрай важливою", - сказав Барабаш.

Як стверджують російські джерела, війська Росії продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, показують, що російські війська просунулися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на південний схід. від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Таким чином, Кремль намагається показати свої наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні дії як перехоплення російськими військами оперативної ініціативи в Україні.

Але в російських ЗМІ також опубліковано суперечливі повідомлення про російський контроль над Авдіївським коксохімічним заводом. Зауважимо, що й ISW не знайшов жодних доказів того, що російські сили контролюють завод на момент публікації.

А українські військові повідомили, що сили ЗСУ продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки.

Російський військовий блогер зазначив, що українські сили використовують мінні поля, щоб уповільнити поступ росіян на авдіївському напрямку.

Російський доброволець заявив, що зношені стволи знижують точність російської артилерії поблизу Авдіївки.. Скарги на російську артилерію ISW і раніше спостерігав із російських джерел.

Російський волонтер оцінив, що російські сили можуть "стиснути [український] периметр", захопивши менш укріплену українську територію поблизу Авдіївки, але висловив занепокоєння, що російські генерали неправильно тлумачать ці обмежені поступи і спробують прискорити наступальні зусилля на Авдеї. Волонтер зазначив, що таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська "бити по бетонних" укріпленнях, поки сили не закінчаться.

Також військові аналітики вважають, що російське військове командування обмежує обговорення російських наступальних операцій навколо Авдіївки в інформаційному просторі. Ймовірно, вони намагаються адаптуватися до попередніх інформаційних шоків та контролювати будь-які наративи, що виникають у російському інформаційному просторі навколо операцій.