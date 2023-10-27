Росія посилює військові виробничі об'єкти – проєкт "Схеми"

10:02 27 жовтня Київ, Україна

Російські окупанти посилено розвивають військові виробничі об'єкти по всій території рф, таких висновків дійшли журналісти з проєкту "Схеми".



Вони провели аналіз супутникових знімків, на яких видно зміни на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві та ремонті військової авіації, а також на виробництві безпілотних апаратів і ракет. Декілька прикладів підтверджують цю тенденцію.



Казанський авіаційний завод, що входить до структури держкорпорації "Ростех", займається будівництвом та ремонтом стратегічних бомбардувальників, зокрема, Ту-22М3 та Ту-160, які використовувалися окупантами для ракетних атак на Україну. У 2018 році розпочалося будівництво нового великого ангару, а активне будівництво продовжилося у 2022 році.

Іркутський авіаційний завод спеціалізується на ремонті та виробництві винищувачів Су-30 всіх модифікацій. З 2019 по 2021 рік на території заводу було збудовано ангар з виходом на авіасмугу, і цього року завершується будівництво ще одного подібного об'єкта.

Уральський завод цивільної авіації, незважаючи на свою назву, виконує ремонт двигунів та редукторів, які також можуть використовуватися у військових вертольотах, таких як Мі-2, Мі-8, Мі-24 та Ка-52. З кінця 2021 року на території заводу розпочалося будівництво великого цеху, яке було завершено цього року. Його розміри - 145 метрів завдовжки і 75 метрів завширшки, і, на думку експертів у галузі авіації, тут, ймовірно, виробляють двигуни або компоненти для літаків та гелікоптерів.

Дубнянський машинобудівний завод та компанія "Кронштадт" також зробили свій внесок у розвиток військової інфраструктури. Дубнянський завод у Московській області, включно з машинобудівним конструкторським бюро "Райдуга", спеціалізується на виробництві ракет, зокрема моделі Х-22, Х-55 та Х-101. У 2023 році тут було завершено будівництво великої нової будівлі. Однак, важливо зазначити, що також на цій території розпочалося будівництво нового приватного підприємства, що належить компанії "Кронштадт", пов'язаної з холдингом "АФК-Система", власником якого є російський олігарх Євтушенков. Цей завод спеціалізується на виробництві російських безпілотних бойових літальних апаратів під марками "Оріон", "Геліос" та інших, від розвідувальних до ударних.