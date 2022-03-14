20:58 14 червня Київ, Україна

Для дезінформації світової спільноти російські пропагандисти здійснили чергову інформаційну провокацію проти України.





Країна-агресор поширює дезінформацію про нібито вбивство українською диверсійно-розвідувальною групою (ДРГ) п'яти російських найманців в районі Голубовського.

Про це в Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Росія посилює інформаційні атаки проти України, йдеться в повідомленні.



Для дезінформації світової спільноти пропагандисти країни-окупанта здійснили чергову інформаційну провокацію. У російських ЗМІ активно поширюється інформація про загибель 11 червня п'яти російських найманців. Як стверджують окупанти, бойовики нібито вбиті в результаті нападу української ДРГ в районі населеного пункту Голубівське.



За інформацією військової розвідки України, щоб приховати справжню причину загибелі бойовиків, російські пропагандисти цілеспрямовано поширюють суперечливі чутки про обставини і точне місце події без пояснень, чому досвідчені російські військовослужбовці не змогли уникнути нібито раптового нападу.



У той самий час, за наявними даними, інцидент стався через зловживання найманцями алкоголем і нестатутні взаємовідносини між ними. Зокрема, один з бойовиків в стані алкогольного сп'яніння застрелив сплячих товаришів по службі і, усвідомивши скоєне, застрелився сам, відзначають розвідники.

"Російські ідеологи здійснюють провокацію напередодні зустрічі президентів США і РФ. Її мета - дезінформація світової спільноти, дискредитація ЗС України та посилення антиукраїнських настроїв серед жителів тимчасово окупованої території України", - заявляють в ГУР.