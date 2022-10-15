Росія вперто намагається позбавити Україну фронтового зв'язку Starlink - Маск

11:27 15 жовтня Київ, Україна

Росія може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, що працює на українському фронті. Про це заявив засновник SpaceX Ілон Маск у своєму Twitter-акаунті в суботу, 15 жовтня.

"Велика різниця між зв'язком світу і зв'язком фронту. Starlink - єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті - всі інші мертві. Росія активно намагається "вбити" Starlink. Для захисту SpaceX надіслала величезні ресурси на оборону. Але навіть у цьому випадку Starlink все ще може померти», – пояснив він.

За його словами, супутниковий зв'язок Starlink в Україні коштує компанії 20 млн доларів за один місяць.

Крім терміналів нам доводиться створювати, запускати, обслуговувати і поповнювати супутники і наземні станції, а також платити операторам зв'язку за доступ в Інтернет через шлюзи.. Нам також доводилося захищатися від кібератак та глушіння, які стають дедалі складнішими", - додав американський бізнесмен.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк Україна знайде спосіб продовжити роботу терміналів Starlink після відмови SpaceX від фінансування.

Представник Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що Пентагон "зв'язувався зі SpaceX" щодо ситуації із системою Starlink в Україні, але відмовився оголошувати інші подробиці.

Крім того, вона заявила, що у Пентагоні не виключили можливості співпраці українських військових та інших операторів супутникового зв'язку та інтернету.

Тим часом, віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що термінали Starlink працюють і працюватимуть надалі.