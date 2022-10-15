Росія вперто намагається позбавити Україну фронтового зв'язку Starlink - Маск

Росія може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, що працює на українському фронті. Про це заявив засновник SpaceX Ілон Маск у своєму Twitter-акаунті в суботу, 15 жовтня.
За його словами, супутниковий зв'язок Starlink в Україні коштує компанії 20 млн доларів за один місяць.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк Україна знайде спосіб продовжити роботу терміналів Starlink після відмови SpaceX від фінансування.
Представник Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що Пентагон "зв'язувався зі SpaceX" щодо ситуації із системою Starlink в Україні, але відмовився оголошувати інші подробиці.
Крім того, вона заявила, що у Пентагоні не виключили можливості співпраці українських військових та інших операторів супутникового зв'язку та інтернету.
Тим часом, віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що термінали Starlink працюють і працюватимуть надалі.
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