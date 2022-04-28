Росія знищила нібито велику партію зброї на території ЗАлКу - ЗМІ

12:00 28 квітня Київ, Україна

Журналіст Денис Казанський повідомляє, що вчора російське командування заявило, що нібито знищило “Калібрами” велику партію західної зброї, яка була на території Запорізького алюмінієвого заводу.

Як завжди, це виявилося черговою брехнею. На відео з місця обстрілу добре видно реальні наслідки влучення російської ракети — зруйновано старі приміщення непрацюючих цехів із якимись іржавими верстатами. Загинув один співробітник підприємства - електрик. Ще одна "перемога наддержави". Напевно, пишаються собою.



Отак і воюють військові злочинці. Удари завдаються по житлових будинках, СТО, непрацюючих заводах. Безжально щодня вбивають цивільне населення, а пропаганда кричить про знищення командних пунктів, тисяч танків та літаків.

Власником ЗАлКу у 2004 році стала російська група “СУАЛ”. У 2007 році комбінат перейшов під контроль ОК "РусАл", створеної при злитті алюмінієвих та глиноземних активів ВАТ "РусАл", "СУАЛа" та швейцарського трейдера Glencore.



У багаторічних судових позовах винесено вердикт про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% акцій ЗАлКу та повернення цього пакета у державну власність.



За даними Нацдепозитарію України на третій квартал 2018 року, у власності ФДМ перебуває 68,0095% акцій ПАТ “ЗАлК”, у компанії Velbay Holding Ltd. (Кіпр, контролюється ОК "РусАл", рф) - 29,5363% акцій.