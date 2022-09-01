Росія зменшила корабельне угруповання у Чорному морі

Корабельне угруповання ворожого флоту зменшено.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
За повідомленням, корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 одиниць, що маневрують уздовж кримського узбережжя.
Серед них – 4 ракетоносії, один з яких підводний, оснащений 28 ракетами типу "Калібр", у готовності до завдання ракетного удару по всій території України.
За повідомленням, корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 одиниць, що маневрують уздовж кримського узбережжя.
Серед них – 4 ракетоносії, один з яких підводний, оснащений 28 ракетами типу "Калібр", у готовності до завдання ракетного удару по всій території України.
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