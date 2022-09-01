Росія зменшила корабельне угруповання у Чорному морі

08:22 24 серпня Київ, Україна

Корабельне угруповання ворожого флоту зменшено.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".



За повідомленням, корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 одиниць, що маневрують уздовж кримського узбережжя.



Серед них – 4 ракетоносії, один з яких підводний, оснащений 28 ракетами типу "Калібр", у готовності до завдання ракетного удару по всій території України.