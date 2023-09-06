Росія зміцнює військову присутність на півдні України - британська розвідка

10:29 21 серпня Київ, Україна

Росія створює ще одне нове військове формування на півдні України — 18 загальновійськову армію, повідомляє Міноборони Великобританії.

У британській розвідці зазначили, що формування, ймовірно, буде об'єднанням і посиленням інших підрозділів, що діють у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який складає російський гарнізон в окупованому Криму.

18-а армія, ймовірно, складатиметься в основному з мобілізованого персоналу і зосереджуватиметься на оборонних операціях на півдні України.
"Росія, ймовірно, прагне звільнити досвідченіші підрозділи для боротьби на ключових напрямках. Існує реалістична можливість того, що це призвело до нещодавньої передислокації повітрянодесантних сил з Херсона на Оріхівський напрямок, де відбувалися серйозні сутички", - йдеться у повідомленні.
 
 