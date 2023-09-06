Росія зміцнює військову присутність на півдні України - британська розвідка

"Росія, ймовірно, прагне звільнити досвідченіші підрозділи для боротьби на ключових напрямках. Існує реалістична можливість того, що це призвело до нещодавньої передислокації повітрянодесантних сил з Херсона на Оріхівський напрямок, де відбувалися серйозні сутички", - йдеться у повідомленні.