Росія зміцнює військову присутність на півдні України - британська розвідка

Росія створює ще одне нове військове формування на півдні України — 18 загальновійськову армію, повідомляє Міноборони Великобританії.
У британській розвідці зазначили, що формування, ймовірно, буде об'єднанням і посиленням інших підрозділів, що діють у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який складає російський гарнізон в окупованому Криму.
18-а армія, ймовірно, складатиметься в основному з мобілізованого персоналу і зосереджуватиметься на оборонних операціях на півдні України.
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