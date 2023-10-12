Росія вкрала два судна під ліберійським прапором у Маріуполі - Андрющенко

Український Опір отримав документи, що підтверджують, що російські силовики вкрали два судна під ліберійським прапором, що знаходилися у порту Маріуполя.
Про це повідомив Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, у своєму каналі у Telegram.
Судна "BLUE STAR I" та "SMARTA", зареєстровані в Ліберії, стояли в Маріупольському морському порту. Документально підтверджено, що вони перебували у порту ще до блокади міста. Тепер же російська влада не тільки не повертає їх власникам, а й перейменувала їх, привласнивши їм імена донецьких бойовиків, "Сергій Агранович" та "Олександр Захарченко". Судна також було офіційно передано з російської державної власності у власність Федерального агентства з управління майном "Роскапбуд".
Андрющенко наголосив, що росія офіційно вкрала два судна, які є власністю Ліберії, і це може бути відповіддю на підтримку України з боку Ліберії, яка засудила російське вторгнення.
Про це повідомив Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, у своєму каналі у Telegram.
Судна "BLUE STAR I" та "SMARTA", зареєстровані в Ліберії, стояли в Маріупольському морському порту. Документально підтверджено, що вони перебували у порту ще до блокади міста. Тепер же російська влада не тільки не повертає їх власникам, а й перейменувала їх, привласнивши їм імена донецьких бойовиків, "Сергій Агранович" та "Олександр Захарченко". Судна також було офіційно передано з російської державної власності у власність Федерального агентства з управління майном "Роскапбуд".
Андрющенко наголосив, що росія офіційно вкрала два судна, які є власністю Ліберії, і це може бути відповіддю на підтримку України з боку Ліберії, яка засудила російське вторгнення.
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