Росія, Україна та ОБСЄ проведуть переговори - медіа

14:23 21 лютий Київ, Україна

Президенти Франції Емманюель Макрон та Росії Володимир Путін домовилися про тристоронні переговори 21 лютого між Росією, Україною та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це повідомляє низка видань та інформаційних агенцій.



Макрон і Путін обговорили останню ескалацію на Донбасі, яка розпочалася 17 лютого. Сторони не зійшлися щодо того, хто відповідальний за загострення ситуації: Путін звинувачує в активізації бойових дій Україну, Макрон – бойовиків, що підтримуються Москвою, пише France24.



Під час дзвінка, який офіційний Париж назвав "останньою можливою та необхідною спробою уникнути серйозного конфлікту в Україні", Путін повторив, що російські війська покинуть Білорусь після того, як завершать навчання. Макрон відповів, що цю заяву "потрібно буде перевірити", додавши, що ці слова суперечать заявам білоруської влади про те, що російські військові можуть продовжити "перевірку сил реагування" і після завершення маневрів.



Після телефонної розмови з Путіним у Макрона заплановані консультації з президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а також, можливо, з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та головою уряду Італії Маріо Драгі, повідомив Париж. Крім того, у понеділок запланована телефонна розмова між главами МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном та Росії Сергієм Лавровим.



Польща, яка зараз головує в ОБСЄ, повідомила, що з огляду на ситуацію в Україні та на запит офіційного Києва, у понеділок проведе надзвичайну сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ.



Тим часом прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив у телевізійному інтерв'ю: "Не перебільшенням буде сказати, що Європа - за крок від війни, чого ще недавно не можна було уявити".



При цьому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що рішення Кремля продовжити спільні з Білоруссю військові навчання, які мали завершитися в неділю, лише підтверджує той факт, що Росія готується до вторгнення.