Росія погрожує Туреччині через підтримку "Кримської платформи"

20:56 24 травень Київ, Україна

Глава Міністерства закордонних справ Сергій Лавров виступив з погрозами на адресу Туреччини, заявивши, що підтримка Ердоганом "Кримської платформи" рівносильна "посяганню на територіальну цілісність РФ".

Лавров зазначив, що у Путіна і Ердогана розходяться погляди з багатьох міжнародних питань, але при цьому Туреччина залишається для Росії взаємовигідним партнером в різних сферах. Зокрема, російський міністр згадав, що Анкара закуповує російські системи ЗРК С-400 "Тріумф".

"Якщо говорити про українські справи, то на всіх рівнях настійно рекомендуємо турецьким колегам ретельно проаналізувати ситуацію і перестати підживлювати мілітаристські настрої Києва. Гранично чітко проводимо думку, що заохочення агресивних українських ініціатив по Криму рівносильно посяганню на територіальну цілісність Росії. Розраховуємо, що лінія Анкари буде скоригована з урахуванням наших законних занепокоєнь", - попередив Лавров Ердогана.

Офіційна Анкара поки не відреагувала на ці публічні погрози.

Нагадаємо, турецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що підтримує територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України і підтвердив принципове рішення Туреччини не визнавати анексію Криму, також Ердоган підтримав рішення України створити «Кримську платформу».