Росія погрожує Туреччині через підтримку "Кримської платформи"

Глава Міністерства закордонних справ Сергій Лавров виступив з погрозами на адресу Туреччини, заявивши, що підтримка Ердоганом "Кримської платформи" рівносильна "посяганню на територіальну цілісність РФ".
Лавров зазначив, що у Путіна і Ердогана розходяться погляди з багатьох міжнародних питань, але при цьому Туреччина залишається для Росії взаємовигідним партнером в різних сферах. Зокрема, російський міністр згадав, що Анкара закуповує російські системи ЗРК С-400 "Тріумф".
Офіційна Анкара поки не відреагувала на ці публічні погрози.
Нагадаємо, турецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що підтримує територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України і підтвердив принципове рішення Туреччини не визнавати анексію Криму, також Ердоган підтримав рішення України створити «Кримську платформу».
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