Росія погрожує повністю зупинити Запорізьку АЕС

15:01 18 серпня Київ, Україна

Російські окупанти заявили, що за "негативної ситуації на Запорізькій АЕС" можуть розглянути питання про повну зупинку атомної станції.



Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАРС.



"...при продовженні негативного розвитку ситуації може бути розглянуто питання про виведення в "холодний резерв" 5-го та 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС", - сказав начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил рф Ігор Кирилов.

В Енергоатомі заявили, що виведення в «холодний резерв» 5-го та 6-го енергоблоків призведе до зупинки станції. Через відключення генераторів ЗАЕС їх не можна буде використовувати для охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить радіаційну катастрофу.

Крім того, окупанти втручаються в процес управління атомним об'єктом, що вже становить небезпеку для функціонування ЗАЕС.



Обстрілюючи і саму станцію, і лінії, якими вона з'єднується з енергосистемою України, росіяни хочуть від'єднати ЗАЕС від неї. А після цього – намагатимуться підключити станцію до Криму. Але коли вона не має зв'язку з українською енергосистемою, вона перейде в режим блекауту. Це все уможливить підключення ЗАЕС до енергосистеми росії.



Саме так здійснюється ядерний тероризм. І рашисти тероризують та шантажують не лише Україну, а й увесь цивілізований світ, крок за кроком знищуючи можливості захисту ЗАЕС від радіаційної аварії.