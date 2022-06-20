Росія погрожує Литві через блокаду транзиту частини вантажів до Калінінградської області

16:48 20 червня Київ, Україна

МЗС росії вимагає від Литви негайно скасувати заборону на транзит товарів до Калінінградської області і викликало до міністерства тимчасову повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене.

Умбрасене заявлено, що якщо найближчим часом вантажний транзит до Калінінградської області не буде відновлено в повному обсязі, росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів.

«Розцінюємо провокаційні заходи литовської сторони, що порушують міжнародно-правові зобов'язання Литви, насамперед Спільну заяву російської федерації та Європейського Союзу про транзит між Калінінградською областю та іншою територією російської федерації від 2002 року, як відкрито ворожі.





Щоб залякати Литву, в росії заявили, що в Калінінградській області проведуть "навчання", в ході яких виконають стрільби з РСЗВ "Град" та "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт" та іншого артилерійського озброєння



Член Європейського парламенту, колишній міністр оборони Литви Раса Юкнявічене відреагувала на погрози росії, які послідували після введення Євросоюзом санкцій, що ускладнюють транзит товарів до Калінінграда.



Вона заявила, що економіка росії має нести відповідальність за війну, яку веде путін і нагадала, що НАТО не займається санкціями — це справа Євросоюзу, і Литва як член ЄС виконує ці санкції.



У росії сенатор Андрій Клімов вже пригрозив Литві вирішити питання з транзитом «у будь-який спосіб». Він вважає, що блокаду області Калінінграда руками Литви проводить НАТО.



За словами Юкневечине, НАТО для росії — своєрідне лякало, цією загрозою вона виправдовує багато своїх дій, включаючи війну в Україні. Днем раніше Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території росії до Калінінградської області. Крім того, після 10 серпня обмеження можуть торкнутися також постачання нафтопродуктів.Щоб залякати Литву, в росії заявили, що в Калінінградській області проведуть "навчання", в ході яких виконають стрільби з РСЗВ "Град" та "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт" та іншого артилерійського озброєнняЧлен Європейського парламенту, колишній міністр оборони Литви Раса Юкнявічене відреагувала на погрози росії, які послідували після введення Євросоюзом санкцій, що ускладнюють транзит товарів до Калінінграда.Вона заявила, що економіка росії має нести відповідальність за війну, яку веде путін і нагадала, що НАТО не займається санкціями — це справа Євросоюзу, і Литва як член ЄС виконує ці санкції.У росії сенатор Андрій Клімов вже пригрозив Литві вирішити питання з транзитом «у будь-який спосіб». Він вважає, що блокаду області Калінінграда руками Литви проводить НАТО.За словами Юкневечине, НАТО для росії — своєрідне лякало, цією загрозою вона виправдовує багато своїх дій, включаючи війну в Україні.

"Росія робить із НАТО ворога, щоб доводити жителям росії, що є загроза нападу", - сказала євродепутатка.

Нагадаємо, литовські залізниці з суботи, 18 червня, припинили транзит санкційних вантажів між Калінінградською областю та основною територією країни-агресора росії. Литва одержала відповідне роз'яснення Європейської комісії.



Попередньо заборона торкнеться 40-50% номенклатури товарів, які раніше перевозилися між ексклавом та рештою росії. Серед найпоширеніших вантажів – будматеріали, цемент та метали.